Стало известно, где и за сколько в 2023-м чаще покупали кольца на свадьбу

Москвичи возглавили "обручальный индекс" среди всех городов России, составленный ювелирным брендом Sokolov. Он показывает число свадебных колец, купленных с января по июнь 2023 года, на тысячу жителей города. Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.

В столице индекс составил три — именно столько изделий было куплено на каждую тысячу горожан. Более 66% москвичей выбирали украшения из золота, а по среднему чеку на обручальные кольца город занял третье место среди других регионов — средняя цена составила 11 877 рублей, а пик продаж пришёлся на июнь.

На втором месте в "обручальном индексе" оказалась Тюмень с показателем 2,8. Свыше половины горожан здесь предпочитали золото, а средний чек на кольца составил 10 372 рубля. Замыкают тройку сразу два города — Екатеринбург и Ярославль, где на каждую тысячу жителей города было куплено по 2,5 обручальных кольца. В Ярославле на долю продаж золота пришлось свыше половины от всех покупок (54%), а в Екатеринбурге этот металл оказался менее популярным (46%). В среднем обручальные кольца ярославцы покупают за 10 372 рубля, а в столице Урала — за 11 644 рубля.

В пятёрку также вошли Санкт-Петербург и Воронеж с показателями 2,3 и 2,1 соответственно. Оказалось, что петербуржцы покупали самые дорогие обручальные кольца в стране — их средняя цена составила 13 504 рубля. Пик пришёлся на конец весны — май. В Воронеже жители тратили на украшения в среднем 11 629 рублей.

Последние строчки рейтинга "обручального индекса" заняли Волгоград (0,4), Омск (0,6) и Саратов (0.9). Причём омичи оказались самыми экономными в вопросе выбора обручальных колец — здесь средний чек составил 6947 рублей — это в полтора раза меньше, чем в среднем по стране. Волгоградцы тратят на кольца в среднем 9484 рубля, а саратовцы — 10 628 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи обручальных колец в стране выросли на 4%, а средний чек увеличился на 9%. В среднем россияне тратят на обручальные кольца 10 560 рублей, а активнее всего покупают их в марте. Самый популярный металл для обручальных колец — золото, на него пришлось 65% продаж. Причём чаще всего выбирают красное золото (46%), а затем белое (34%).