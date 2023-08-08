Антонов объяснил, почему переговоры в Джидде по Украине не ждёт успех

Вашингтон выдаёт желаемое за действительное, говоря о продуктивности состоявшихся в саудовском городе Джидде консультаций по Украине. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, на саммите не было никакой поддержки пресловутой киевской "мирной формулы".

"Мы стали очевидцами ещё одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было", — приводит слова дипломата российское диппредставительство в телеграм-канале.

Антонов отметил, что Вашингтон хотел создать красивую картинку поддержки США со стороны государств Глобального Юга с целью изолировать РФ. Однако эти страны не поддерживают политику Штатов, поэтому итогом встречи стало отсутствие единой позиции по урегулированию украинского конфликта. Ни о какой поддержке пресловутой киевской "мирной формулы" речь даже не шла, подытожил посол РФ в Вашингтоне.

Дипломат выразил удивление от того, что в Джидде обсуждались вопросы, связанные с безопасностью России, без учёта национальных интересов Москвы. По его мнению, Штаты проводят политику двойных стандартов: сначала исключают РФ из переговоров, а затем обвиняют российскую сторону в нежелании их вести. Кроме того, выступают миротворцами, однако отправляют Киеву танки, указал Антонов.