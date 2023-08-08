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8 августа, 05:25

"Вот и зима пришла": Магаданскую область запорошило августовским снегом

В центральных районах Магаданской области выпал снег

<p>Снег выпал в центральных районах Магаданской области. Кадр из видео © Telegram / <a href="https://t.me/magadanmedia/56779" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MagadanMedia</a></p>

Снег выпал в центральных районах Магаданской области. Кадр из видео © Telegram / MagadanMedia

Снег в августе выпал в центральных районах Магаданской области. Об этом сообщил представитель Гидрометцентра России по региону. Местные жители делятся кадрами и интересуются: "Неужели лето — всё?"

Снег выпал в центральных районах Магаданской области. Видео © Telegram / Магадан. ЧП

Отметим, что для региона в это время снег — нередкое явление. До этого зимние осадки уже выпадали этим летом — в июне и июле. Мы об этом уже рассказывали и публиковали фото. При этом местные старожилы уже не сильно удивляются — снегопады приходят резко на смену жаркой и засушливой погоде.

"Ночью там фиксировали минусовые температуры воздуха. Но затяжного похолодания не ожидается. И в регионе пока сохранится тёплая погода", — приводит РИА "Новости" слова представителя Гидрометцентра.

Внезапно в августе: В немецком городе для борьбы со снегом вывели снегоуборочную технику

Внезапно в августе: В немецком городе для борьбы со снегом вывели снегоуборочную технику

Кстати, ранее Лайф рассказывал, какие погодные аномалии ожидаются в разных частях России. Так, например, аномальная жара обрушилась на всю европейскую часть страны, а некоторые регионы, наоборот, ждут заморозки.

Николь Вербер
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