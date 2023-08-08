"Вот и зима пришла": Магаданскую область запорошило августовским снегом
В центральных районах Магаданской области выпал снег
Снег выпал в центральных районах Магаданской области. Кадр из видео © Telegram / MagadanMedia
Снег в августе выпал в центральных районах Магаданской области. Об этом сообщил представитель Гидрометцентра России по региону. Местные жители делятся кадрами и интересуются: "Неужели лето — всё?"
Снег выпал в центральных районах Магаданской области. Видео © Telegram / Магадан. ЧП
Отметим, что для региона в это время снег — нередкое явление. До этого зимние осадки уже выпадали этим летом — в июне и июле. Мы об этом уже рассказывали и публиковали фото. При этом местные старожилы уже не сильно удивляются — снегопады приходят резко на смену жаркой и засушливой погоде.
"Ночью там фиксировали минусовые температуры воздуха. Но затяжного похолодания не ожидается. И в регионе пока сохранится тёплая погода", — приводит РИА "Новости" слова представителя Гидрометцентра.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, какие погодные аномалии ожидаются в разных частях России. Так, например, аномальная жара обрушилась на всю европейскую часть страны, а некоторые регионы, наоборот, ждут заморозки.