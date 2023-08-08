"Вот и зима пришла": Магаданскую область запорошило августовским снегом

Снег в августе выпал в центральных районах Магаданской области. Об этом сообщил представитель Гидрометцентра России по региону. Местные жители делятся кадрами и интересуются: "Неужели лето — всё?"

Отметим, что для региона в это время снег — нередкое явление. До этого зимние осадки уже выпадали этим летом — в июне и июле. Мы об этом уже рассказывали и публиковали фото. При этом местные старожилы уже не сильно удивляются — снегопады приходят резко на смену жаркой и засушливой погоде.