Третью за лето "тропическую" ночь зафиксировали в Москве
В Москве снова зафиксировали "тропическую" ночь, когда температура воздуха с наступлением сумерек не опустилась ниже 20 градусов. Причём на этот раз она была даже немного выше. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Температура воздуха в Москве не опустилась ниже отметки плюс 21,1 градуса", — приводит его слова РИА "Новости".
При этом синоптик добавил, что минувшая "тропическая" ночь стала уже третьей по счёту за текущий сезон.
Лайф уже рассказывал, что первую опасную для здоровья тропическую ночь Москва пережила ещё в июле. Метеорологи говорили, что ещё никогда за всю историю наблюдений за погодой ночь 7 июля не была такой тёплой. А повторилось это спустя месяц. С 6 на 7 августа столбики термометров вновь зафиксировали рекордную температуру. При этом синоптики прогнозировали, что и минувшая ночь будет неимоверно тёплой.
ТАСС / Сергей Бобылев