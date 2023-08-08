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8 августа, 05:40

Третью за лето "тропическую" ночь зафиксировали в Москве

В Москве снова зафиксировали "тропическую" ночь, когда температура воздуха с наступлением сумерек не опустилась ниже 20 градусов. Причём на этот раз она была даже немного выше. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Температура воздуха в Москве не опустилась ниже отметки плюс 21,1 градуса", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом синоптик добавил, что минувшая "тропическая" ночь стала уже третьей по счёту за текущий сезон.

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Лайф уже рассказывал, что первую опасную для здоровья тропическую ночь Москва пережила ещё в июле. Метеорологи говорили, что ещё никогда за всю историю наблюдений за погодой ночь 7 июля не была такой тёплой. А повторилось это спустя месяц. С 6 на 7 августа столбики термометров вновь зафиксировали рекордную температуру. При этом синоптики прогнозировали, что и минувшая ночь будет неимоверно тёплой.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер
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