Третью за лето "тропическую" ночь зафиксировали в Москве

В Москве снова зафиксировали "тропическую" ночь, когда температура воздуха с наступлением сумерек не опустилась ниже 20 градусов. Причём на этот раз она была даже немного выше. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Температура воздуха в Москве не опустилась ниже отметки плюс 21,1 градуса", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом синоптик добавил, что минувшая "тропическая" ночь стала уже третьей по счёту за текущий сезон.