Пьяный водитель, насмерть сбивший мальчика в Москве, обвинил в ДТП самого ребёнка

Пьяный водитель, который насмерть сбил семилетнего мальчика в Москве, заявил, что в ДТП виновен не он, а ребёнок. Об этом он заявил SHOT из зала суда, по решению которого его арестовали на два месяца.

Пьяный водитель, насмерть сбивший семилетнего мальчика в Москве, обвинил его в ДТП. Видео © Telegram / SHOT

По словам 45-летнего Юрия, он, как и следует правилам ПДД, ехал на зелёный свет светофора, в то время как ребёнок выбежал на пешеходный переход на красный. При этом после аварии он якобы испугался увиденного, когда взял на руки пострадавшего, по которому текла кровь. Прохожие просили мужчину вызвать скорую помощь, однако он сел в авто и скрылся с места ДТП. Говорит, что поехал в церковь просить у Бога, чтобы мальчик выжил. При этом чуть позже водитель сам пришёл с повинной в полицию.

К слову, по данным столичной прокуратуры, водитель ехал именно на красный сигнал светофора, после чего пытался скрыться с места ДТП. В итоге свою вину Юрий признал лишь частично. Ближайшие два месяца Юрий проведёт в СИЗО, а на следующие 12 лет может переехать в тюрьму.