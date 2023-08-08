Названа предварительная причина смерти Володарского
Mash: Предварительная причина смерти переводчика Володарского — сердечная недостаточность
Переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский мог умереть из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По предварительным данным, 73-летнего переводчика VHS-эпохи скорая привезла в больницу, где ему диагностировали затруднение дыхания из-за заболевания сердца и сосудов. Накануне Володарский скончался.
Ранее актёр озвучивания Андрей Гаврилов признался, что потрясён трагическим известием о смерти своего коллеги Леонида Володарского. А переводчик Дмитрий Гоблин Пучков двумя словами охарактеризовал блогеров, которые перепутали его со скончавшимся сегодня коллегой Володарским и опубликовали соболезнования в связи со смертью.
ТАСС / Алексей Филиппов