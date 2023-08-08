Названа предварительная причина смерти Володарского

Переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский мог умереть из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, 73-летнего переводчика VHS-эпохи скорая привезла в больницу, где ему диагностировали затруднение дыхания из-за заболевания сердца и сосудов. Накануне Володарский скончался.