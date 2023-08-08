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8 августа, 16:01

Названа предварительная причина смерти Володарского

Mash: Предварительная причина смерти переводчика Володарского — сердечная недостаточность

Переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский мог умереть из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, 73-летнего переводчика VHS-эпохи скорая привезла в больницу, где ему диагностировали затруднение дыхания из-за заболевания сердца и сосудов. Накануне Володарский скончался.

Переводчик и писатель Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет

Переводчик и писатель Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет

Ранее актёр озвучивания Андрей Гаврилов признался, что потрясён трагическим известием о смерти своего коллеги Леонида Володарского. А переводчик Дмитрий Гоблин Пучков двумя словами охарактеризовал блогеров, которые перепутали его со скончавшимся сегодня коллегой Володарским и опубликовали соболезнования в связи со смертью.

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ТАСС / Алексей Филиппов

Марина Калегина
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