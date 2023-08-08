Регион

Уведомления отключены

8 августа, 17:24

"Я вернусь" с прищепкой": Шнейдеров вспомнил шедевральную озвучку Шварценеггера умершим Володарским

Режиссёр Шнейдеров назвал уникальным голос Володарского "с прищепкой на носу"

<p>Леонид Володарский. Фото © ТАСС / Анвар Галеев</p>

Леонид Володарский. Фото © ТАСС / Анвар Галеев

Скончавшийся переводчик Леонид Володарский обладал уникальным голосом и был начитанным человеком. Об этом Лайфу сказал режиссёр, киножурналист, радиоведущий, работавший вместе с ним на радиостанции "Серебряный дождь", Давид Шнейдеров.

"Леонид Володарский отличался двумя вещами. Во-первых, имел абсолютно уникальный голос, его манеру даже называли "голос с прищепкой на носу". Это была эпоха пиратского видео, эпоха 90-х", — отметил он.

По его мнению, тот период открыл стране четырёх потрясающих переводчиков: Андрея Гаврилова, Леонида Володарского, Василия Горчакова и Алексея Михалёва. Первые фильмы с Арнольдом Шварценеггером ассоциируются именно с ними, сказал Шнейдеров. Вторым ярким отличием Володарского он назвал начитанность и образованность.

"Он был в курсе не только классического кинематографа, не только классической литературы, но и современного кинематографа, современной литературы. Программа, которая у него была на "Серебряном дожде", была вообще об истории. Он всегда относился дотошно к любому делу, которым занимался", — добавил режиссёр.

Володарский, по его убеждению, был настоящим носителем русской культуры с блестящей грамотной речью и богатым словарным запасом. Шнейдеров вспоминает и его неординарный подход к переводу, ведь "это был не подстрочник, Володарский иногда даже доигрывал за актёров своим голосом".

Гоблин Пучков назвал безграмотными идиотами "похоронивших" его вместо Володарского

Гоблин Пучков назвал безграмотными идиотами "похоронивших" его вместо Володарского

Напомним, переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский скончался в возрасте 73 лет. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Проводить его в последний путь можно будет 11 августа.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров