"Я вернусь" с прищепкой": Шнейдеров вспомнил шедевральную озвучку Шварценеггера умершим Володарским

Скончавшийся переводчик Леонид Володарский обладал уникальным голосом и был начитанным человеком. Об этом Лайфу сказал режиссёр, киножурналист, радиоведущий, работавший вместе с ним на радиостанции "Серебряный дождь", Давид Шнейдеров.

"Леонид Володарский отличался двумя вещами. Во-первых, имел абсолютно уникальный голос, его манеру даже называли "голос с прищепкой на носу". Это была эпоха пиратского видео, эпоха 90-х", — отметил он.

По его мнению, тот период открыл стране четырёх потрясающих переводчиков: Андрея Гаврилова, Леонида Володарского, Василия Горчакова и Алексея Михалёва. Первые фильмы с Арнольдом Шварценеггером ассоциируются именно с ними, сказал Шнейдеров. Вторым ярким отличием Володарского он назвал начитанность и образованность.

"Он был в курсе не только классического кинематографа, не только классической литературы, но и современного кинематографа, современной литературы. Программа, которая у него была на "Серебряном дожде", была вообще об истории. Он всегда относился дотошно к любому делу, которым занимался", — добавил режиссёр.