ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 августа 2023, 18:36
3022

Проезд на Арабатскую косу из Геническа восстановлен после удара ВСУ по мосту через пролив

В Херсонской области наладили безопасный проезд из Геническа на Арабатскую косу

Обложка © Wikipedia / Geneticist 007

Обложка © Wikipedia / Geneticist 007

Власти Херсонской области обеспечили возможность проезда в безопасном режиме на Арабатскую косу в Крыму после ракетного удара ВСУ по мосту через пролив Тонкий. Проблем в снабжении населённых пунктов нет, заверил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"По транспортной ситуации в Херсонской области. Мы получаем массу вопросов о возможности проезда из Геническа на Арабатскую стрелку и обратно. Ситуация следующая: возможность проезда обеспечена в безопасном режиме, никаких проблем в снабжении населённых пунктов нет. Кому необходимо проехать — езжайте!" написал чиновник в своём телеграм-канале.

Движение автобусов Симферополь – Геническ приостановят из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту
Движение автобусов Симферополь – Геническ приостановят из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту

Напомним, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке ВСУ 6 августа. Противник ударил ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и выпустил 12 ракет по мосту через пролив Тонкий, который соединяет материк с островом Крячиный — продолжением Арабатской косы полуострова Крым. ВСУ позже признались в атаке.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Херсонская область
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar