Проезд на Арабатскую косу из Геническа восстановлен после удара ВСУ по мосту через пролив

Власти Херсонской области обеспечили возможность проезда в безопасном режиме на Арабатскую косу в Крыму после ракетного удара ВСУ по мосту через пролив Тонкий. Проблем в снабжении населённых пунктов нет, заверил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"По транспортной ситуации в Херсонской области. Мы получаем массу вопросов о возможности проезда из Геническа на Арабатскую стрелку и обратно. Ситуация следующая: возможность проезда обеспечена в безопасном режиме, никаких проблем в снабжении населённых пунктов нет. Кому необходимо проехать — езжайте!" — написал чиновник в своём телеграм-канале.