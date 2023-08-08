Проезд на Арабатскую косу из Геническа восстановлен после удара ВСУ по мосту через пролив
В Херсонской области наладили безопасный проезд из Геническа на Арабатскую косу
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Власти Херсонской области обеспечили возможность проезда в безопасном режиме на Арабатскую косу в Крыму после ракетного удара ВСУ по мосту через пролив Тонкий. Проблем в снабжении населённых пунктов нет, заверил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"По транспортной ситуации в Херсонской области. Мы получаем массу вопросов о возможности проезда из Геническа на Арабатскую стрелку и обратно. Ситуация следующая: возможность проезда обеспечена в безопасном режиме, никаких проблем в снабжении населённых пунктов нет. Кому необходимо проехать — езжайте!" — написал чиновник в своём телеграм-канале.
Напомним, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке ВСУ 6 августа. Противник ударил ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и выпустил 12 ракет по мосту через пролив Тонкий, который соединяет материк с островом Крячиный — продолжением Арабатской косы полуострова Крым. ВСУ позже признались в атаке.