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8 августа, 18:36

Проезд на Арабатскую косу из Геническа восстановлен после удара ВСУ по мосту через пролив

В Херсонской области наладили безопасный проезд из Геническа на Арабатскую косу

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Geneticist_007&action=edit&redlink=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Geneticist 007</a></p>

Обложка © Wikipedia / Geneticist 007

Власти Херсонской области обеспечили возможность проезда в безопасном режиме на Арабатскую косу в Крыму после ракетного удара ВСУ по мосту через пролив Тонкий. Проблем в снабжении населённых пунктов нет, заверил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"По транспортной ситуации в Херсонской области. Мы получаем массу вопросов о возможности проезда из Геническа на Арабатскую стрелку и обратно. Ситуация следующая: возможность проезда обеспечена в безопасном режиме, никаких проблем в снабжении населённых пунктов нет. Кому необходимо проехать — езжайте!" написал чиновник в своём телеграм-канале.

Движение автобусов Симферополь – Геническ приостановят из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту

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Напомним, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке ВСУ 6 августа. Противник ударил ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и выпустил 12 ракет по мосту через пролив Тонкий, который соединяет материк с островом Крячиный — продолжением Арабатской косы полуострова Крым. ВСУ позже признались в атаке.

Андрей Бражников
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