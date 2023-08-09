Россиянам рассказали, как разобрать гардероб и не сойти с ума
Делать разбор шкафа стоит как минимум раз в полгода, например, в преддверии нового сезона. О том, как разобрать гардероб и не сойти с ума, пишет gazetametro.ru.
Найти тёплый свитер в горе летних платьев достаточно сложно, поэтому лучше всего устроить ревизию в шкафу заранее. К тому же, перебирая вещи, можно найти много забытой, но ещё пригодной для носки одежды или, наоборот, обнаружить ту, которая своё уже отслужила. Если же у вас много обуви, для поиска подходящей пары можно использовать наклейки без рисунка и подписать каждую.
В шкафу будет значительно проще что-то найти, если разложить вещи по группам. Так, в одном отделении может лежать спортивная форма, в другом — нарядные платья, а в третьем — одежда на каждый день. Объёмные вещи можно сложить в вакуумные пакеты. А летом в них стоит убрать куртки и пуховики, а также тёплые одеяла.
Помогут организовать пространство в шкафу и специальные органайзеры — разделители и отделения. Так удастся навести порядок и будет проще найти необходимую вещь.
А ранее Лайф рассказывал, как гладить бельё без утюга. Эта процедура отнимает много времени, однако время можно сэкономить, если знать один нехитрый лайфхак. Мало кому известно, что складки на постельном белье легко выпрямляются всего лишь с помощью рук.
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