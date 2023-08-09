Россиянам рассказали, как разобрать гардероб и не сойти с ума

Делать разбор шкафа стоит как минимум раз в полгода, например, в преддверии нового сезона. О том, как разобрать гардероб и не сойти с ума, пишет gazetametro.ru.

Найти тёплый свитер в горе летних платьев достаточно сложно, поэтому лучше всего устроить ревизию в шкафу заранее. К тому же, перебирая вещи, можно найти много забытой, но ещё пригодной для носки одежды или, наоборот, обнаружить ту, которая своё уже отслужила. Если же у вас много обуви, для поиска подходящей пары можно использовать наклейки без рисунка и подписать каждую.

В шкафу будет значительно проще что-то найти, если разложить вещи по группам. Так, в одном отделении может лежать спортивная форма, в другом — нарядные платья, а в третьем — одежда на каждый день. Объёмные вещи можно сложить в вакуумные пакеты. А летом в них стоит убрать куртки и пуховики, а также тёплые одеяла.

Помогут организовать пространство в шкафу и специальные органайзеры — разделители и отделения. Так удастся навести порядок и будет проще найти необходимую вещь.