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9 августа, 12:12

Пожилой велопутешественник из Германии устроит заезд по России

Немецкий путешественник Альфред Мэр приехал в Петербург на велосипеде

<p>Немецкий велопутешественник Альфред Мэр. Фото © Газета "<a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-08-09/nemetskiy-veloputeshestvennik-priehal-v-peterburg-po-marshrutu-mira-i-dobroy-voli" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Петербургский дневник</a>" / Александр Глуз</p>

Немецкий велопутешественник Альфред Мэр. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Немецкий велопутешественник Альфред Мэр посетил Петербург, который станет отправной точкой для большого турне по России. 74-летний турист признался, что совершенно не интересуется политикой, а поездку в РФ планировал уже давно.

Альфред прибыл в Северную столицу в минувший вторник. После двухдневного знакомства с городом на Неве он отправится в Москву, откуда возьмёт курс на Золотое кольцо России. В интервью газете "Петербургский дневник" путешественник сообщил, что изначально планировал провести многокилометровый заезд вместе с друзьями, однако они наотрез отказались посещать страну, наслушавшись "страшилок" о РФ. Сам же велотурист не разделяет антироссийскую позицию некоторых соотечественников.

"В нынешней ситуации мы должны не настраиваться друг против друга, а проявлять понимание и сочувствие к другой стороне, укреплять понимание и дружбу между нашими народами. Я уверен, что россияне встретят меня гостеприимно, так же как и я, в свою очередь, буду встречать гостей из России у меня", — отметил Мэр.

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Илья Пушкарев
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