Пожилой велопутешественник из Германии устроит заезд по России

Немецкий велопутешественник Альфред Мэр посетил Петербург, который станет отправной точкой для большого турне по России. 74-летний турист признался, что совершенно не интересуется политикой, а поездку в РФ планировал уже давно.

Альфред прибыл в Северную столицу в минувший вторник. После двухдневного знакомства с городом на Неве он отправится в Москву, откуда возьмёт курс на Золотое кольцо России. В интервью газете "Петербургский дневник" путешественник сообщил, что изначально планировал провести многокилометровый заезд вместе с друзьями, однако они наотрез отказались посещать страну, наслушавшись "страшилок" о РФ. Сам же велотурист не разделяет антироссийскую позицию некоторых соотечественников.

"В нынешней ситуации мы должны не настраиваться друг против друга, а проявлять понимание и сочувствие к другой стороне, укреплять понимание и дружбу между нашими народами. Я уверен, что россияне встретят меня гостеприимно, так же как и я, в свою очередь, буду встречать гостей из России у меня", — отметил Мэр.