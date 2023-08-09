Белоруссия разочаровала Борреля правдой после лживых слов в годовщину выборов президента

В МИД Белоруссии назвали лживыми заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, а также глав внешнеполитических ведомств Балтии и Польши по случаю очередной годовщины президентских выборов в республике.

"Заявления высокого представителя Евросоюза Ж. Борреля, глав внешнеполитических ведомств стран Балтии и Польши, политиков других государств ЕС по случаю очередной годовщины президентских выборов в нашей стране целиком построены на заезженных лживых обвинениях", — отмечается в заявлении.

В белорусском МИД подчеркнули, что ЕС до сих пор не хочет мириться с тем, что три года назад ситуация в стране пошла совсем по не сценарию, написанному в Брюсселе. Минск разочаровал Борреля и иных европейских чиновников правдой о неспособности повлиять на избранный республикой самостоятельный путь мира и созидания. Ведомство добавило, что лицемерная забота ЕС и его стран-членов о белорусском народе не должны вводить в заблуждение.