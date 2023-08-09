В финале Кубка арабских чемпионов встретятся команды Малкома и Криштиану Роналду

"Аль-Хиляль", за который выступает экс-игрок "Зенита" Малком, вышел в финал Кубка арабских чемпионов, где встретится с клубом "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

В полуфинале турнира "Аль-Хиляль" победил "Аль-Шабаб" со счётом 3:1. Победный гол на счету Малкома, отличившегося в компенсированное к первому тайму время. Это уже второй гол бразильца за новый клуб во втором проведённом матче. "Аль-Наср" ранее победил иракский "Аль-Шорта" со счётом 1:0, единственный гол с пенальти забил Роналду.

Решающий матч турнира состоится 12 августа.