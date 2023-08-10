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Регион
Опубликовано 10 августа 2023, 09:22
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В Венгрии заявили, что у России есть ресурсы на продолжение СВО хоть до 2026 года

Венгерский эксперт Штир: Россия спокойно может вести СВО ещё несколько лет

Россия может спокойно продолжать вести специальную военную операцию ещё несколько лет, а вот Украина столько не выдержит. Таким мнением поделился венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

По его словам, Россия придерживается "стратегии перемалывания", лишая противника техники и живой силы, но если с техникой Запад пытается помогать, то людей, достаточных для прорыва российской обороны, у ВСУ нет и не будет.

"Я верю западным, подчеркну, экспертам, которые говорят, что Россия два-три года спокойно может продолжать в том же сегодняшнем темпе СВО. Я не верю, что Украина два-три года это выдержит", приводит слова эксперта РИА "Новости".

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Ранее пленный боец ВСУ посетовал, что на Украине "уже не осталось мужчин", а люди хотят только одного — мира. Тем временем общий объём помощи Запада Украине уже превысил астрономические 160 млрд долларов, и останавливаться он не намерен.

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VK / Минобороны России

Алексей Берковиц
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