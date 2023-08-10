В Венгрии заявили, что у России есть ресурсы на продолжение СВО хоть до 2026 года

Россия может спокойно продолжать вести специальную военную операцию ещё несколько лет, а вот Украина столько не выдержит. Таким мнением поделился венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

По его словам, Россия придерживается "стратегии перемалывания", лишая противника техники и живой силы, но если с техникой Запад пытается помогать, то людей, достаточных для прорыва российской обороны, у ВСУ нет и не будет.