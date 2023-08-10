Лайф публикует видео с дроном, приземлившимся с надписью SOS в Москве

Опубликовано видео с дроном, который сегодня приземлился с коробкой с надписью SOS в одном из дворов в Москве. По данным телеграм-канала SHOT , устройство нашли рядом с тепловым пунктом МОЭК на Солнечногорской улице.

По предварительным данным, это DJI Mavic Pro 2 с камерой. На место ЧП уже приехали сапёры, также там дежурит скорая, двор оцепили. По одной из версий, подозрительная коробка — неустановленный RTK-модуль, то есть особое устройство для спутникового позиционирования с высокой точностью. К корпусу дрона прикреплён GPS-передатчик.