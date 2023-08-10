Лайф публикует видео с дроном, приземлившимся с надписью SOS в Москве
SHOT показал видео с дроном, приземлившимся с надписью SOS в московском дворе
Опубликовано видео с дроном, который сегодня приземлился с коробкой с надписью SOS в одном из дворов в Москве. По данным телеграм-канала SHOT, устройство нашли рядом с тепловым пунктом МОЭК на Солнечногорской улице.
Дрон с надписью SOS, приземлившийся в московском дворе. Видео © Telegram / SHOT
По предварительным данным, это DJI Mavic Pro 2 с камерой. На место ЧП уже приехали сапёры, также там дежурит скорая, двор оцепили. По одной из версий, подозрительная коробка — неустановленный RTK-модуль, то есть особое устройство для спутникового позиционирования с высокой точностью. К корпусу дрона прикреплён GPS-передатчик.
Дрон с надписью SOS, приземлившийся в московском дворе. Фото © Telegram / SHOT
Лайф напоминает, что утром 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых системой ПВО беспилотниках, летевших на столицу. Как уточнили в Минобороны, дроны были уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья. Обошлось без пострадавших.
Telegram / SHOT