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10 августа, 10:31

Лайф публикует видео с дроном, приземлившимся с надписью SOS в Москве

SHOT показал видео с дроном, приземлившимся с надписью SOS в московском дворе

Опубликовано видео с дроном, который сегодня приземлился с коробкой с надписью SOS в одном из дворов в Москве. По данным телеграм-канала SHOT, устройство нашли рядом с тепловым пунктом МОЭК на Солнечногорской улице.

Дрон с надписью SOS, приземлившийся в московском дворе. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, это DJI Mavic Pro 2 с камерой. На место ЧП уже приехали сапёры, также там дежурит скорая, двор оцепили. По одной из версий, подозрительная коробка — неустановленный RTK-модуль, то есть особое устройство для спутникового позиционирования с высокой точностью. К корпусу дрона прикреплён GPS-передатчик.

Дрон с надписью SOS, приземлившийся в московском дворе. Фото © Telegram / SHOT

Дрон с надписью SOS, приземлившийся в московском дворе. Фото © Telegram / SHOT

Обломки сбитого украинского дрона нашли на шоссе в Подмосковье

Обломки сбитого украинского дрона нашли на шоссе в Подмосковье

Лайф напоминает, что утром 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых системой ПВО беспилотниках, летевших на столицу. Как уточнили в Минобороны, дроны были уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья. Обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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