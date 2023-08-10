Россиянам рассказали, о каких проблемах со щитовидкой говорят обидчивость и перепады настроения
Врач Рогова: Гипертиреоз сопровождается нарушениями сна, вялостью и апатией
Многие заболевания щитовидной железы оказывают влияние на поведение и состояние психического здоровья человека. Дело в том, что эндокринная и нервная системы тесно взаимосвязаны и обеспечивают поддержание физиологического равновесия организма. Сбой нормальной работы одного звена неизбежно вызывает проблемы в функционировании другого. Об этом Лайфу рассказала заведующая отделением эндокринологии ЦКБ "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе Лариса Рогова.
Чаще всего такие симптомы могут быть из-за избытка гормонов при гиперфункции щитовидной железы.
Например, при тиреотоксикозе это:
- эмоциональная лабильность;
- частые и выраженные перепады настроения;
- повышенная возбудимость;
- раздражительность, вспыльчивость, тревожность;
- обидчивость, плаксивость;
- суетливость, непоседливость, повышенная двигательная активность.
Гипертиреоз сопровождается:
- нарушениями сна — трудностями при засыпании, частыми пробуждениями, тревожными сновидениями;
- трудностями в концентрации внимания;
- непереносимостью громких звуков, яркого света;
- пониженным настроением вплоть до выраженной депрессии, вялостью и апатией либо эйфоричностью со снижением критики.
"При подозрении на проблемы с эндокринной системой не стоит откладывать визит к врачу. Эндокринолог в ходе беседы уточнит, что беспокоит, как давно симптомы появились и как развивались, проведёт осмотр и назначит необходимое обследование, в том числе определение уровня гормонов щитовидной железы, а уже дальше — назначит лечение", — добавила Рогова.
А ранее эндокринолог дала три простых совета, как стать счастливым. Если проще — как повысить уровень "гормонов счастья". Эндорфины помогают человеку чувствовать себя хорошо, усиливают удовольствие, уменьшают боль и дискомфорт. Оказывается, ряд простых действий может повысить содержание эндорфинов в организме.
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