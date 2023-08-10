Россиянам рассказали, о каких проблемах со щитовидкой говорят обидчивость и перепады настроения

Многие заболевания щитовидной железы оказывают влияние на поведение и состояние психического здоровья человека. Дело в том, что эндокринная и нервная системы тесно взаимосвязаны и обеспечивают поддержание физиологического равновесия организма. Сбой нормальной работы одного звена неизбежно вызывает проблемы в функционировании другого. Об этом Лайфу рассказала заведующая отделением эндокринологии ЦКБ "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе Лариса Рогова.

Чаще всего такие симптомы могут быть из-за избытка гормонов при гиперфункции щитовидной железы. Например, при тиреотоксикозе это: эмоциональная лабильность;

частые и выраженные перепады настроения;

повышенная возбудимость;

раздражительность, вспыльчивость, тревожность;

обидчивость, плаксивость;

суетливость, непоседливость, повышенная двигательная активность.

Гипертиреоз сопровождается: нарушениями сна — трудностями при засыпании, частыми пробуждениями, тревожными сновидениями;

трудностями в концентрации внимания;

непереносимостью громких звуков, яркого света;

пониженным настроением вплоть до выраженной депрессии, вялостью и апатией либо эйфоричностью со снижением критики.

"При подозрении на проблемы с эндокринной системой не стоит откладывать визит к врачу. Эндокринолог в ходе беседы уточнит, что беспокоит, как давно симптомы появились и как развивались, проведёт осмотр и назначит необходимое обследование, в том числе определение уровня гормонов щитовидной железы, а уже дальше — назначит лечение", — добавила Рогова.