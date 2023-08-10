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10 августа, 11:13

Россиянам рассказали, о каких проблемах со щитовидкой говорят обидчивость и перепады настроения

Врач Рогова: Гипертиреоз сопровождается нарушениями сна, вялостью и апатией

Многие заболевания щитовидной железы оказывают влияние на поведение и состояние психического здоровья человека. Дело в том, что эндокринная и нервная системы тесно взаимосвязаны и обеспечивают поддержание физиологического равновесия организма. Сбой нормальной работы одного звена неизбежно вызывает проблемы в функционировании другого. Об этом Лайфу рассказала заведующая отделением эндокринологии ЦКБ "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе Лариса Рогова.

Чаще всего такие симптомы могут быть из-за избытка гормонов при гиперфункции щитовидной железы.

Например, при тиреотоксикозе это:

  • эмоциональная лабильность;
  • частые и выраженные перепады настроения;
  • повышенная возбудимость;
  • раздражительность, вспыльчивость, тревожность;
  • обидчивость, плаксивость;
  • суетливость, непоседливость, повышенная двигательная активность.
Эндокринолог назвала симптомы, при которых в жару нужно срочно обращаться к врачу

Эндокринолог назвала симптомы, при которых в жару нужно срочно обращаться к врачу

Гипертиреоз сопровождается:

  • нарушениями сна — трудностями при засыпании, частыми пробуждениями, тревожными сновидениями;
  • трудностями в концентрации внимания;
  • непереносимостью громких звуков, яркого света;
  • пониженным настроением вплоть до выраженной депрессии, вялостью и апатией либо эйфоричностью со снижением критики.

"При подозрении на проблемы с эндокринной системой не стоит откладывать визит к врачу. Эндокринолог в ходе беседы уточнит, что беспокоит, как давно симптомы появились и как развивались, проведёт осмотр и назначит необходимое обследование, в том числе определение уровня гормонов щитовидной железы, а уже дальше — назначит лечение", добавила Рогова.

Эндокринолог рассказала, какой цвет мочи буквально шипит о том, что вы пьёте недостаточно

Эндокринолог рассказала, какой цвет мочи буквально шипит о том, что вы пьёте недостаточно

А ранее эндокринолог дала три простых совета, как стать счастливым. Если проще — как повысить уровень "гормонов счастья". Эндорфины помогают человеку чувствовать себя хорошо, усиливают удовольствие, уменьшают боль и дискомфорт. Оказывается, ряд простых действий может повысить содержание эндорфинов в организме.

Обложка ©

Freepik / teksomolika

Ольга Годуненко
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