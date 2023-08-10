Мамаша-веган отказалась травить вшей у дочери, чтобы "не убивать живое существо"

Жительница Австралии поставила на уши всех знакомых, сознательно отказавшись травить вшей у своей дочери, сообщает LADBible. Дело в том, что женщина — веган и любой из существующих способов обработки кожи головы при педикулёзе противоречит её главному жизненному убеждению: не причинять смерти живому существу.

Всё вскрылось, когда несчастная дочь этой женщины зашла к своей школьной подружке. Девочки играли, когда родители заметили, что их юная гостья постоянно чешет голову. Осмотрев её волосы, взрослые пришли в ужас: взлохмаченная косичка буквально кишела вшами. Девочку попросили написать на бумаге номер своей мамы и тут же связались с ней. Каково же было их удивление, когда женщина заявила, что в курсе проблемы, но делать ничего не собирается, потому что "веганы не убивают живых существ".

"Она добавила, что вычёсывала вшей и гнид из волос своей дочери в саду, где у них был бы шанс выжить. Моя челюсть при этом ударилась об пол", — рассказала собеседница издания.