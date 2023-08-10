Названы дата и место похорон Веры Васильевой
Народную артистку Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище 12 августа
Вера Васильева. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в субботу, 12 августа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Театра сатиры.
"Вера Кузьминична будет похоронена на Новодевичьем кладбище", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу театра.
Отпевание пройдёт в храме Христа Спасителя.
Напомним, народная артистка СССР Вера Васильева умерла 9 августа, ей было 97 лет. Актриса долгое время работала в Московском академическом театре сатиры. На её счету больше 100 театральных ролей, а также съёмки в кино. Церемония прощания с Васильевой пройдёт 12 августа.