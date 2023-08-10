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10 августа, 19:39

Названы дата и место похорон Веры Васильевой

Народную артистку Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище 12 августа

<p>Вера Васильева. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Вера Васильева. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище в субботу, 12 августа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Театра сатиры.

"Вера Кузьминична будет похоронена на Новодевичьем кладбище", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу театра.

Отпевание пройдёт в храме Христа Спасителя.

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Напомним, народная артистка СССР Вера Васильева умерла 9 августа, ей было 97 лет. Актриса долгое время работала в Московском академическом театре сатиры. На её счету больше 100 театральных ролей, а также съёмки в кино. Церемония прощания с Васильевой пройдёт 12 августа.

Кузьма Спирин
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