День видеонаблюдения, памяти Элвиса Пресли, Антон Вихровей: Праздники и приметы 16 августа Сегодня, 16 августа, в России отмечается праздник, посвящённый одному из самых любимых десертов многих поколений. А ещё это день памяти одного из самых ярких певцов 20-го века. Также эта дата посвящена повсеместно применяемой технологии, которую мы уже и не замечаем. 14 августа, 21:01 16 августа — День видеонаблюдения. Фото © Freepik / rawpixel-com

День видеонаблюдения

Сегодня, 16 августа, в России и других странах отмечается необычный праздник – День видеонаблюдения (Surveillance Day). Его можно назвать забавным, если знать о втором названии – День "помаши в камеру видеонаблюдения" (International Wave at the Surveillance Cameras Day). Вот что о нём известно: Отмечается ежегодно 16 августа, дата не смещается;

Праздник международный, неофициальный, шуточный;

Страной происхождения являются США;

Предлагается в этот день махать рукой в камеры наблюдения.

Кто придумал отмечать 16 августа День видеонаблюдения, уже не выяснить. Очевидно, пришёл этот праздник из США, потому что там чаще всего упоминается. По одной из версий, во время протестного движения "Оккупай", охватившего некоторые города США, была традиция приветственно махать камерам видеонаблюдения, а затем это переросло в отдельный праздник.

История же самого видеонаблюдения куда богаче. Предполагается, что его прообраз появился в фашистской Германии в 1942 году, когда компания Siemens создала систему камер для отслеживания испытаний ракеты "Фау-2". Через семь лет первая коммерческая система видеонаблюдения появилась в США. Примечательно, что в тот же 1949 году вышел в свет роман "1984" Джорджа Оруэла, где он упоминал массовое использование камер для контроля населения.

Сейчас же, когда в крупных городах уже десятки тысяч, а то и сотни тысяч камер наблюдения, они уже мало кого беспокоят. Нельзя не признать, что эти устройства помогают борьбе с преступностью. Достаточно взглянуть, с какой скоростью сегодня ловят нарушителей и бандитов. И это повод отпраздновать сегодняшний День видеонаблюдения. Способ предлагается один – улыбнуться в камеру или помахать рукой тому, кто может сидеть с той стороны у монитора.

День памяти Элвиса Пресли

16 августа — День памяти Элвиса Пресли. Фото © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Если накануне в России в дату смерти Виктора Цоя отмечался день его памяти, то сегодня, 16 августа, по той же причине отмечается День памяти Элвиса Пресли. Несмотря на трагичность события, это тоже теперь праздник, в который поют песни. Этот день: Отмечается ежегодно 16 августа, дата не смещается;

Посвящён памяти певца Элвиса Пресли, умершего 16 августа 1977 года;

В эту дату по всему миру проводят встречи поклонники “короля рок-н-ролла”;

Главное событие организуют у поместья, где скончалась звезда.

Элвис Пресли с песней Hound Dog (28 октября 1956 года). Видео © YouTube / The Ed Sullivan Show

Элвис Пресли начинал как рядовой музыкант, а превратился в одну из ярчайших звёзд мировой эстрады. Его популярности могут позавидовать очень многие из нынешних звёзд. Элвиса Пресли называют “королём рок-н-ролла” или просто Королём, ведь он стал настоящим идолом. Ещё при жизни было продано более 500 миллионов его пластинок, он снялся в 33 фильмах, получая за каждый из них огромный гонорар.

И Пресли неожиданно ушёл в расцвете сил. В последние годы он страдал от депрессии и злоупотреблял медикаментами. Есть немало его поклонников, которые считали, что певец на самом деле не умер, а лишь скрылся от всех ради тихой жизни.

16 августа в американском городе Мемфисе, у поместья Пресли, проходит традиционный день его памяти. Тысячи поклонников съезжаются туда на неделю памяти певца. Там проводятся концерты, участвуют в них в том числе нынешние американские звёзды. А ещё в разных уголках не только США, но и всего мира, фанаты творчества Элвиса Пресли копируют его незабываемый образ и проводят встречи, на которых чтут память звезды.

День малинового варенья

16 августа отмечается День малинового варенья. Фото © Freepik

Сегодня, 16 августа, в России отмечается настоящий праздник сладкоежек — День малинового варенья. Вот что известно о нём: Отмечается ежегодно 16 августа, дата не смещается;

Придуман в 2015 году пользователями популярного сайта с рецептами;

Приурочен ко дню под названием Малинник, который на Руси отмечался в эту дату;

Согласно задумке, отмечать тот день нужно десертами с малиновым вареньем.

Малина издавна почиталась в народе. Её считали вкусным лекарством, помогающим от простуд, сохраняющим красоту и укрепляющим здоровье. И действительно, малина богата витамином С, а также содержит флавоноиды и антоцианы. Её и сейчас используют как народное средство при недомогании.

Малина также широко используется в кулинарии. Она придаёт десертам яркий аромат. Много пользы этой ягоды остаётся в малиновом варенье. Например, оно содержит много меди (то есть практически является антидепрессантом) и железа (что способствует улучшению кроветворения). Этот прекрасный продукт хоть и богат сахаром, может стать более полезной заменой современным десертам. Напомним, что ещё один малиновый праздник отмечается 19 июля – День пирожков с малиновым вареньем.

День памяти преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца

16 августа — День памяти преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Фото © Wikipedia

16 августа – один из дней в году (также 30 января), когда православная церковь отмечает День памяти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Предполагается, что он жил в 1067-1147 годах, после смерти был канонизирован в лике преподобных.

Согласно житию святого, составленному в XVI веке, Антоний родился в Риме в семье христиан. Осиротев в 18 лет, он раздал имущество бедным и ушёл в монахи. Как утверждается, покинув монастырь во время гонений на христиан, он однажды сидел на скале, от той отломился камень и вместе с ним упал в море. Затем, чудом минуя Средиземное море, попав каким-то образом в Неву, Ладожское озеро и Волхов, Антоний приплыл на камне в Новгород за три дня. Там он при содействии новгородского епископа Никиты Антоний основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Там же в 1117 году был заложен каменный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, который освятил епископ Новгородский Иоанн в 1119 году. Антоний стал игуменом основанного им монастыря. Он управлял обителью 16 лет и ушёл в мир иной. В 1597 году Антоний Римлянин был официально канонизирован.

Рассказ о путешествии святого Антония на камне вошёл в русский фольклор. Интересно, что житие святого носит легендарный характер, но исторические источники подтверждают, что такой человек действительно был.

Приметы 16 августа

Антон Вихровей

Как водилось на Руси, православный праздник оброс народными традициями и обрёл другое название. Крестьяне отмечали в этот день Антона Вихровея, особое внимание уделяли ветрам. Люди шли на улицу с каким-нибудь предметом из дома. Считалось, что если ветер их обдует, в семье будет достаток. Также ветер в эту дату признавался целебным. Между тем, считалось, что в этот день нельзя убираться, иначе можно лишиться благополучия. При этом лениться тоже не приветствовалась. Хороший труд в поле обещал достаток и счастье в семье.

Погодные приметы на Антона Вихровея

Сильный ветер — зимой будут сильные морозы;

Тёплый южный и тихий ветер — к мягкой зиме;

Какая погода на Антона Вихровея, таким будет и октябрь;

Домашняя птица начала линять — к первым заморозкам.

Именинники 16 августа

16 августа именины у российского актёра Вячеслава Манучарова. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

На сегодняшний день, 16 августа, выпадают именины у обладателей следующих имён: Антоний (Антон);

Вячеслав;

Иоанн (Иван);

Исаакий (Исаак, Исак, Исакий);

Кузьма;

Николай. Редакция Лайфа поздравляет именинников!

Авторы Вадим Андреев