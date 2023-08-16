День любимого дивана, секонд-хенда, Авдотьин день: Праздники и приметы 17 августа Сегодня, 17 августа 2023 года, в России отмечаются два забавных праздника, которые пришли из-за рубежа и касаются нашего быта. Также на эту дату выпадают особые дни в православии и исламе. 15 августа, 21:01 17 августа отмечается День любимого дивана. Фото © Freepik / free-photo

День любимого дивана

Сегодня, 17 августа, в России отмечается необычный праздник — День любимого дивана. Известно про это забавное событие немного: праздник придуман в России;

отмечается 17 августа ежегодно, дата не смещается;

предлагается в этот день провести побольше времени на этом предмете мебели.

Кто придумал отмечать День любимого дивана, неизвестно, как и то, почему именно 17 августа. Однако об этом шуточном празднике в России знают уже по меньшей мере с 2014 года. Интересно, что именно в этот год наша страна заняла ещё одну строчку в Книге рекордов Гиннесса — в Саратове был сделан самый длинный в мире диван. Он протянулся по одной из улиц города на один километр и 6,61 метра.

Сделанный в Саратове самый длинный диван в мире. Фото © guinnessworldrecords.com

Обычно любимые диваны россиян, конечно же, короче. Учитывая разнообразие на рынке, каждый подбирает под свой вкус и размер своей квартиры. Эксперты же дают следующие советы, как выбрать свой любимый диван: размер дивана должен быть пропорционален комнате, в которой он будет стоять;

форма дивана важна для зонирования пространства. Так, угловой может отделить зону для общения или отдыха;

цвет обивки стоит подбирать в зависимости от общей тональности помещения. Правило только одно — оттенок дивана не должен совпадать с цветом стен или пола;

каркас лучше подбирать из дерева или металла. "Скелет" из ЛДСП может быстро сломаться;

перед покупкой дивана обратите внимание на тефлоновую или влагостойкую пропитку обивки: если она есть, это существенно облегчит вам уход за мебелью. И наконец, диван должен быть вам по душе, иначе как же он станет любимым? Если вы друг друга найдёте, отдыхать дома будет куда приятнее.

Праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери

17 августа отмечается Праздник Пензенской-Казанской иконы Божией Матери. Фото © Пензенская епархия

Сегодня, 17 августа, православные в России отмечают праздник в честь Пензенской-Казанской иконы Божией Матери. Рассказываем об этой святыне: икона была пожалована царём Алексеем Михайловичем в благословение Пензе при её основании в 1666 году;

считается одной из главных святынь этого края;

празднование в её честь было установлено в конце XIX века 4 августа (по новому стилю — 17 августа).

Считается, что этой иконой Алексей Михайлович благословил первопоселенцев крепости над рекой Пензой. Вероятно, выбор образа объяснялся тем фактом, что те земли входили в подчинение приказа Казанского дворца. От Москвы до самой Пензы образ несли на руках, его поместили в городскую соборную церковь. Как утверждается, притекавшие к иконе всегда получали помощь в различных нуждах.

Согласно преданию, город обязан этой иконе спасением от врагов 4 августа 1717 года. Когда икону вынесли из храма и начали песнопение, лик Божией Матери потемнел и святая икона отвернулась от врагов. Во время чтения молитвы в их стане произошло смятение, и они бежали. В 2022 году Казанская-Пензенская икона Божией Матери была перенесена из Митрофановского храма в Спасский кафедральный собор на постоянное место пребывания.

Начало месяца сафар

17 июля 2023 года — начало месяца сафар. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 17 августа 2023 года, начинается месяц сафар — второй в мусульманском лунном календаре. Рассказываем о нём: следует за первым месяцем мухаррам;

традиционно является месяцем ритуалов и спокойствия;

в переводе его название означает "жёлтый".

Так исторически сложилось, что некоторые связывают наступление месяца сафар с приходом многих неприятных и даже опасных событий в том числе. Считалось, что в этот месяц, особенно в его первые дни, не следует вступать в брак, себя и семью нужно ограждать от зла и бед. Верующие старались не вступать в брак. Однако исторические события мусульманского общества опровергают такое представление.

Богословы говорят, что время будет для человека успешным, если он совершает добрые дела. Верующие в священный месяц сафар стараются совершить как можно больше таких деяний. По традиции мусульмане в этот период посещают больных, раздают милостыню, помогают слабым и неимущим.

День секонд-хенда

17 августа — День секонд-хенда. Фото © Freepik / free-photo

В четверг, 17 августа, отмечается также День секонд-хенда — малоизвестный в России праздник. Вот что он из себя представляет: появился в США, стал международным;

отмечается ежегодно 17 августа, дата не смещается;

в оригинале называется National Thrift Shop Day, то есть Национальный день бережливости;

в этот праздник всех призывают навестить магазин секонд-хенда.

Секонд-хенд с английского прямо переводится как "вторые руки", а по смыслу — "бывшее в употреблении", б/у. Это иноязычное выражение пришло в Россию в девяностых, когда в страну хлынули подержанные вещи с Запада. Оно заменило уже имевшийся советский термин — комиссионные товары.

В США придумали День секонд-хенда, или, как он там называется, Национальный день бережливости, по двум причинам. Во-первых, там многие магазины б/у вещей благотворительные. Люди отдают свои вещи, чтобы общественная организация или церковь их продала и на эти деньги помогла бедным. Во-вторых, повторное использование вещи — это благо для окружающей среды. Оно означает, что будет выброшено меньше мусора, с которым на земле и так уже большая проблема. Тем более что нередко вещи в секонд-хенд-магазинах могут дать фору новым из магазинов по качеству. Есть даже целое движение, участники которого принципиально пользуются только б/у вещами. В сегодняшний праздник предлагается наведаться в один из таких магазинов.

Приметы 17 августа

Авдотьин день

Сегодня, 17 августа, православная церковь чтит память преподобномученицы Евдокии (её персидское имя — Ия), жившей в IV веке. Родом она была из Анатолии. Её схватили в плен персы, и там она стала проповедовать христианство среди других узников, а также среди персидских женщин, многих из которых она смогла обратить ко Христу. За это святую арестовали и подвергли бичеванию. Пробыв в темнице два месяца, на суде отказалась отречься от Христа. За это её избили палками с шипами и опять бросили в темницу. Через шесть месяцев её вновь подвергли пыткам и в итоге отрубили голову. Мощи святой Евдокии были перенесены в Константинополь.

В народе имя преподобномученицы переиначили и связали этот праздник со многими традициями. На Руси он стал именоваться Авдотья-малинница. В этот день отправлялись в лес собирать малину и малиновые листья. Ягоды использовали для приготовления блюд, а листья — в отварах и сушили их на зиму. Вечером на Авдотью-малинницу было принято собираться за столом семьёй, позвать гостей. Считалось, что на Авдотью девушкам не следовало ходить на свидания, чтобы не навлечь беду на будущую семью. А вот занятие домашними делами в этот день приветствовалось.

Погодные приметы на Авдотьин день

Какая погода в этот день, таким будет и ноябрь.

Жара — к хорошему сенокосу.

Гроза на Авдотью — тоже к обилию сена.

Туман над лесом — быть обилию грибов.

Именинники 17 августа

17 августа именины у актёра Константина Лавроненко. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

На сегодня, 17 августа, выпадают именины у обладателей следующих имён: Клара

Андрей

Иоанн (Иван)

Константин

Михаил

Дария (Дарья). Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев