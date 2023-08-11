Врач раскрыла, так ли полезна бобровая струя, ради которой животных жестоко убивают

Народные методы лечения и восстановления организма всегда имеют последователей, и выбор различных веществ достаточно широк и многообразен. К таким природным адаптогенам можно отнести бобровую струю, которая находится в специфических перианальных железах бобров, обитающих в Сибири, Канаде и Европе. Что такое струя бобра, какую пользу она несёт и для кого будет бесполезна — Лайфу рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

"Бобры помечают этой жидкостью свою территорию, привлекая самок для спаривания, и смазывают мех для водонепроницаемости. Железы имеют грушевидную форму. Способ добычи этого вещества негуманный: животных убивают, а железы высушивают. Секрет приобретает вязкую консистенцию и желтовато-красный оттенок с характерным резким запахом, острым вкусом. Заготовленный секрет хранят в порошке или в водном растворе", — рассказала врач.

В современной промышленности выпускается в виде капсул и раствора для приёма внутрь.

Чем полезна бобровая струя?

В её составе более 40 компонентов: это эфирные масла, борнеол, ацетофенон, касторин, мускон, коричная кислота, фосфаты, карбонаты и другие вещества.

В больших дозах бобровая струя действует на человека возбуждающе, а в малых — успокаивающе. Обладает бактерицидным и бактериостатическим, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием, помогает восстановить работу сердечно-сосудистой системы, а также повышает устойчивость к стрессам. Кроме того, бобровая струя — известный БАД для улучшения потенции у мужчин, повышения либидо, восстановления половой активности и улучшения эрекции. У жителей Сибири это средство использовалось и наружно для лечения ран и ожогов, отметила собеседница Лайфа.

Но есть у этого чудодейственного средства противопоказания и побочные эффекты. Жовтан не советует применять струю при злокачественных процессах, венерических заболеваниях, патологиях надпочечников. В числе побочек нарушения со стороны ЖКТ, повышение артериального давления, а также индивидуальные реакции.