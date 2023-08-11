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11 августа, 09:45

Вскрылись данные о панике в Пентагоне из-за русских кораблей у берегов Аляски

Полковник Макгрегор: Российские корабли у берегов Аляски послали сигнал США

Российские и китайские корабли, которые подошли в начале августа к берегам Аляски, порядком напугали Вашингтон. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор.

По его словам, это мог быть красноречивый сигнал для Америки — мол, "мы тоже можем совершить то, чем вы занимались годами".

"Мы же заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ. Мы периодически проходим Тайваньский пролив на наших собственных военных кораблях", — рассудил американский военный в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

В Белом доме оценили совместное морское патрулирование РФ и Китая в Тихом океане

В Белом доме оценили совместное морское патрулирование РФ и Китая в Тихом океане

Ранее о том, что совместные военно-морские учения РФ и КНР вызвали беспокойство в США, сообщил телеканал Fox News. В материале приводятся слова сенатора Дэна Салливана, который заявил, что у берегов Аляски одновременно находилось 11 кораблей двух стран.

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VK / Минобороны России

Марина Калегина
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