Стало известно, как долго будут восстанавливать Чонгарский мост

Ремонт Чонгарского моста после ракетного удара со стороны Вооружённых сил Украины займёт не менее месяца. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Напомним, 6 августа ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и посёлку Чонгар, в результате чего один снаряд попал в мост, а другой прилетел в поселковую школу. Помимо этого, было выпущено 12 ракет по мосту через пролив Тонкий, 10 из них были сбиты российскими силами ПВО. ВСУ взяли на себя ответственность за атаку.