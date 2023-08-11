Стало известно, как долго будут восстанавливать Чонгарский мост
Сальдо: Восстановление Чонгарского моста потребует не меньше месяца
Последствия удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
Ремонт Чонгарского моста после ракетного удара со стороны Вооружённых сил Украины займёт не менее месяца. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Примерные сроки восстановления — не менее месяца", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Сальдо, сухопутный маршрут в Крым через новые регионы России, несмотря на закрытие моста, справляется с потоком.
Напомним, 6 августа ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и посёлку Чонгар, в результате чего один снаряд попал в мост, а другой прилетел в поселковую школу. Помимо этого, было выпущено 12 ракет по мосту через пролив Тонкий, 10 из них были сбиты российскими силами ПВО. ВСУ взяли на себя ответственность за атаку.