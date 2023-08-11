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11 августа, 12:01

Стало известно, как долго будут восстанавливать Чонгарский мост

Сальдо: Восстановление Чонгарского моста потребует не меньше месяца

<p>Последствия удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Фото © Telegram / Владимир Сальдо</p>

Последствия удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Ремонт Чонгарского моста после ракетного удара со стороны Вооружённых сил Украины займёт не менее месяца. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Примерные сроки восстановления — не менее месяца", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Сальдо, сухопутный маршрут в Крым через новые регионы России, несмотря на закрытие моста, справляется с потоком.

Движение автобусов Симферополь – Геническ приостановят из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту

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Напомним, 6 августа ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и посёлку Чонгар, в результате чего один снаряд попал в мост, а другой прилетел в поселковую школу. Помимо этого, было выпущено 12 ракет по мосту через пролив Тонкий, 10 из них были сбиты российскими силами ПВО. ВСУ взяли на себя ответственность за атаку.

Андрей Григорьев
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