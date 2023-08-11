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11 августа, 13:24

Доллар подорожал до 99 рублей впервые с марта 2022 года

Доллар подорожал до 99 рублей на Мосбирже впервые с марта 2022 года

Курс американского доллара на Мосбирже сегодня, 11 августа, достиг в ходе торгов 99 рублей. Это случилось впервые с 25 марта 2022 года.

Так, согласно данным с торгов, на 16:20 мск курс доллара поднялся на уровень 99,0025 рубля, прибавив 1,59%. Затем американская валюта немного отступила, откатившись к уровню 98,98 рубля. Что касается евро, курс этой валюты рос до 108,61 рубля.

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Напомним, резкий рост курсов доллара и евро продолжается с конца июля. Почти каждый торговый день эти валюты обновляют максимум с марта 2022 года. В ЦБ заявили, что не видят угрозы финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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