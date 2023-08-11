Доллар подорожал до 99 рублей впервые с марта 2022 года

Курс американского доллара на Мосбирже сегодня, 11 августа, достиг в ходе торгов 99 рублей. Это случилось впервые с 25 марта 2022 года.

Так, согласно данным с торгов, на 16:20 мск курс доллара поднялся на уровень 99,0025 рубля, прибавив 1,59%. Затем американская валюта немного отступила, откатившись к уровню 98,98 рубля. Что касается евро, курс этой валюты рос до 108,61 рубля.