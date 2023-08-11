Россия запросила заседание Совбеза ООН о поставках оружия Киеву
Полянский: РФ запросила на 17 августа заседание СБ ООН по поставкам оружия ВСУ
Российская сторона запросила на 17 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с увеличением поставок западного оружия Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа", — написал он в телеграм-канале.
Полянский добавил, что встреча назначена на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве).
Ранее пленный боец ВСУ посетовал, что на Украине "уже не осталось мужчин", а люди хотят только одного — мира. Тем временем общий объём помощи Запада Украине уже превысил астрономические 160 млрд долларов и останавливаться не намерен.
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