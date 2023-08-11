Россия запросила заседание Совбеза ООН о поставках оружия Киеву

Российская сторона запросила на 17 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с увеличением поставок западного оружия Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа", — написал он в телеграм-канале.