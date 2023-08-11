Египет наотрез отказался поставлять Украине оружие
WSJ: Египет не испугался давления США и отказался поставлять оружие Киеву
Египет отказывается посылать вооружение Украине, несмотря на то что США с весны пытаются заставить Каир это сделать, сообщает газета The Wall Street Journal.
Как пишет издание, впервые министр обороны Штатов Ллойд Остин в марте этого года обратился к президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, попросив выслать Киеву артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие, однако в ответ ничего вразумительного не услышал. Уже позже в кулуарных разговорах власти Египта чётко дали понять, что поставлять Украине оружие не станут. Пока представители обеих стран не подтвердили изданию подробности об этих переговорах.
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Напомним, ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды долларов из федерального бюджета, чтобы направить их в помощь Украине. В ВСУ меж тем жалуются на нехватку техники для прорыва российской обороны.
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