Египет наотрез отказался поставлять Украине оружие

Как пишет издание, впервые министр обороны Штатов Ллойд Остин в марте этого года обратился к президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, попросив выслать Киеву артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие, однако в ответ ничего вразумительного не услышал. Уже позже в кулуарных разговорах власти Египта чётко дали понять, что поставлять Украине оружие не станут. Пока представители обеих стран не подтвердили изданию подробности об этих переговорах.