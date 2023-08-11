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11 августа, 19:37

Бывшего президента ЮАР выпустили из тюрьмы из-за нехватки мест

TSA: Экс-президента ЮАР Зуму выпустили из тюрьмы из-за их переполненности

<p>Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума. Обложка © ТАСС/ AP / Themba Hadebe</p>

Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума. Обложка © ТАСС/ AP / Themba Hadebe

Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума освобождён от отбывания наказания в тюрьме. Причиной этого стало его включение в программу, нацеленную на борьбу с переполнением тюрем. Как пишет портал The South African, с соответствующим заявлением выступили комиссар пенитенциарной системы Макготи Тобакгале и министр юстиции Рональд Ламола.

Издание сообщает, что политик прибыл в исправительный центр Escourt утром 11 августа. Через два часа он покинул его. Зуму раньше содержали в этом пенитенциарном учреждении, после чего попал под условно досрочное освобождение. Впоследствии суд признал УДО незаконным и постановил, что экс-президент должен вернуться в тюрьму.

Зума попал в тюрьму за неуважение к суду. Политик не стал давать показания по делам о финансовых преступлениях, в результате суд приговорил его к 15 месяцам заключения в июне 2021 года. Джейкоб Зума занимал пост президента ЮАР с 2009 по 2018 год.

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Кузьма Спирин
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