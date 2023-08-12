18-летний россиянин пытался вступить в ВСУ, но попался на мелком хулиганстве и во всём сознался

Студент из Екатеринбурга пытался уехать из России на Украину и вступить в ряды РДК*, но загремел в полицию за мелкое хулиганство и признался в своих намерениях.

Эксклюзивные кадры допроса студента из Екатеринбурга, пытавшегося вступить в РДК*. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет SHOT, 18-летний Никита поступил в Уральский государственный юридический университет и планировал стать прокурором, однако после начала спецоперации его взгляды на жизнь резко изменились. Он связался с террористами из РДК* и попросился принять его в ряды, уверяя, что готов даже провернуть пару диверсий в России, чтобы завоевать доверие и показать преданность. При этом друзьям он успел похвастаться, что поджигал военкоматы, однако эту информацию пока не подтвердили.

Переход на сторону противника затянулся на восемь месяцев. Переговоры Никита вёл с одним из участников нападения на Брянскую область — Денисом Капустиным**, а на допросе даже признался в симпатиях к нему. В марте парню посоветовали прибыть в перевалочный пункт в Грузии и дали подробный маршрут. Скопив денег, он отправился из Екатеринбурга во Владикавказ, но там его задержали за мелкое хулиганство. Во время допроса Никита сознался в своих планах, а полицейские нашли в его телефоне множество фото с нацистской символикой и атрибутикой украинского полка "Азов"*.

Теперь Никите грозит до 20 лет тюрьмы по статье о госизмене. Сейчас он находится под следствием.