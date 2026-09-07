16 лет «строгача» дали жителю Башкирии, который заживо сжёг жену и тёщу-инвалида
Суд признал 68-летнего жителя Башкирии виновным в убийстве супруги и её пожилой матери. За расправу ему назначили 16 лет колонии строгого режима, сообщили в региональном управлении СК.
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Мужчину также осудили за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путём поджога. Дополнительно ему назначили год ограничения свободы. Обвинитель ранее требовал приговорить пенсионера к 22 годам колонии строгого режима.
По данным ведомства, всё произошло 16 мая 2025 года в селе Дуслык. Во время ссоры из-за злоупотребления алкоголем пьяный хозяин квартиры облил жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Пострадавшую доставили в больницу, где она впоследствии скончалась от ожогов. Находившаяся в помещении 86-летняя тёща осуждённого погибла от отравления продуктами горения.
Огонь полностью уничтожил квартиру и повредил соседнее жильё. Общий ущерб собственникам превысил 720 тысяч рублей.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели пожилых супругов при пожаре в селе Новые Чечкабы в Татарстане. По версии следствия, в ночь на 12 августа их 51-летний сын, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разлил по комнатам горючую жидкость и устроил поджог. Его самого, 45-летнюю жену и 16-летнего подростка доставили в больницу с ожогами. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух человек общеопасным способом.
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