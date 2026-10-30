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Опубликовано 30 октября, 00:12

16-летний Яков Казанцев стал самым молодым вратарём в истории КХЛ

Яков Казанцев. Обложка © Пресс-служба МХЛ

Яков Казанцев. Обложка © Пресс-служба МХЛ

Голкипер ярославского «Локомотива» Яков Казанцев в возрасте 16 лет дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и стал самым молодым вратарём в истории турнира. Он вышел на лёд в матче регулярного чемпионата против «Сочи» в концовке третьего периода.

На момент дебюта Казанцеву исполнилось 16 лет и 335 дней. Он превзошёл достижение Владимира Селиванова из московского «Динамо», который впервые сыграл в КХЛ в возрасте 17 лет и 50 дней.

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Как писал Life.ru, «Локомотив» обыграл «Сочи» со счётом 6:2, одержав десятую победу подряд в личных встречах с южанами. Матч прошёл на домашней площадке ярославской команды. В составе хозяев два хоккеиста оформили по дублю. В концовке встречи Казанцев сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог команде завершить матч победой.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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