16-летний Яков Казанцев стал самым молодым вратарём в истории КХЛ

Голкипер ярославского «Локомотива» Яков Казанцев в возрасте 16 лет дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и стал самым молодым вратарём в истории турнира. Он вышел на лёд в матче регулярного чемпионата против «Сочи» в концовке третьего периода.

На момент дебюта Казанцеву исполнилось 16 лет и 335 дней. Он превзошёл достижение Владимира Селиванова из московского «Динамо», который впервые сыграл в КХЛ в возрасте 17 лет и 50 дней.

Как писал Life.ru, «Локомотив» обыграл «Сочи» со счётом 6:2, одержав десятую победу подряд в личных встречах с южанами. Матч прошёл на домашней площадке ярославской команды. В составе хозяев два хоккеиста оформили по дублю. В концовке встречи Казанцев сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог команде завершить матч победой.