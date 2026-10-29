«Локомотив» разгромил «Сочи» и продлил победную серию в личных матчах до 10 игр

Ярославский «Локомотив» одержал десятую победу подряд над «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Очередная встреча соперников состоялась на домашней площадке железнодорожников и завершилась со счётом 6:2. У хозяев сразу два хоккеиста оформили по дублю.

Счёт на восьмой минуте открыл защитник «Локомотива» Алексей Береглазов. В начале второго периода преимущество ярославцев увеличил Джованни Фьоре, отличившийся на 22-й минуте. Гости ответили точным броском Ярослава Белякова на 27-й минуте, однако вскоре хозяева вновь ушли в отрыв. На 31-й минуте шайбу забросил Матвей Котков, а спустя минуту отличился Кирилл Емельянов. Перед вторым перерывом Артур Гиздатуллин сократил отставание «Сочи», но в заключительной двадцатиминутке ярославцы забили ещё дважды. Емельянов оформил дубль на 51-й минуте, а Котков повторил его достижение на 56-й.

Победная серия «Локомотива» в противостояниях с сочинцами достигла десяти матчей. Последний раз южный клуб побеждал железнодорожников 24 января 2024 года, когда встреча завершилась со счётом 2:1.

После 20 матчей ярославцы набрали 30 очков и возглавляют турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Сочи» с 12 баллами после такого же количества встреч располагается на десятой строчке.