«Северсталь» спаслась за 14 секунд до сирены и обыграла «Спартак» по буллитам

Череповецкая «Северсталь» одолела московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хозяева сумели сравнять счёт за 14 секунд до окончания основного времени, а затем вырвали победу в серии буллитов. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Счёт на пятой минуте открыл защитник красно-белых Уилл Райлли. Однако уже на седьмой минуте Давид Думбадзе восстановил равновесие. Во втором периоде гости вновь вышли вперёд благодаря точному броску Ивана Рябова на 34-й минуте.

Москвичи удерживали минимальное преимущество почти до финальной сирены, но на последней минуте третьего периода Иоаннис Калдис забросил спасительную шайбу и перевёл игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка победителя не выявила, а в серии буллитов решающую попытку реализовал нападающий «Северстали» Илья Иванцов.

Победа позволила череповецкому клубу прервать серию из трёх поражений подряд. Теперь обе команды имеют по 26 очков в Западной конференции КХЛ. При этом «Спартак» занимает четвёртое место после 20 матчей, а «Северсталь» располагается строчкой ниже, проведя 21 встречу.

Уже 30 октября соперники вновь сойдутся на льду в Череповце. Для «Спартака» предстоящая игра станет возможностью взять реванш, а «Северсталь» попытается закрепить успех.