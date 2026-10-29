«Сибирь» нанесла «Металлургу» первое поражение при Шафранове

Новосибирская «Сибирь» неожиданно обыграла лидера Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург». Домашняя встреча завершилась со счётом 5:2. Для гостей это поражение стало первым после назначения Константина Шафранова главным тренером команды.

Хозяева открыли счёт на 12-й минуте благодаря точному броску Павла Тютнева. В начале второго периода Никита Коротков восстановил равновесие, однако затем новосибирцы перехватили инициативу. Сергей Попов вновь вывел «Сибирь» вперёд, а Александр Мирзабалаев оформил дубль, отличившись на 31-й и 40-й минутах.

В заключительном игровом отрезке Сергей Толчинский сократил отставание «Металлурга», но переломить ход встречи магнитогорцам не удалось. На последней секунде Антон Косолапов отправил пятую шайбу в пустые ворота гостей и установил окончательный счёт.

«Сибирь» прервала серию из трёх поражений подряд и взяла реванш за неудачу в предыдущем матче с магнитогорцами. 24 октября новосибирцы уступили «Металлургу» со счётом 1:5. Это была первая победа после назначения Шафранова. В следующем матче команда под его руководством в гостях обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (3:2 в овертайме).

Несмотря на поражение, «Металлург» сохранил лидерство в Восточной конференции, набрав 34 очка после 22 матчей. «Сибирь» с 19 баллами в 22 встречах занимает девятое место.

Следующий матч магнитогорцы проведут 31 октября в Екатеринбурге против «Автомобилиста». Новосибирская команда 1 ноября примет «Нефтехимик».