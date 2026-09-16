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Опубликовано 16 сентября, 05:02

16-летняя девушка, выпавшая из аттракциона в Якутске, не была пристёгнута

Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Девочка, которая в августе выпала из аттракциона в Парке культуры и отдыха Якутска, оказалась не закреплена удерживающим устройством. Проверка прокуратуры также выявила нарушения при работе других аттракционов и детской площадки.

Речь идёт об инциденте 22 августа с аттракционом «Зиг-Заг». Девочка 2010 года рождения получила переломы бедра и предплечья. Прокуратура установила, что на самом аттракционе обязанности усадчика фактически выполнял несовершеннолетний 2016 года рождения, при этом трудовые отношения с ним оформлены не были. В отношении предпринимателя, которому принадлежит объект, возбудили административное дело.

Проверка вышла за пределы самого «Зиг-Зага». В парке на рабочих местах сотрудников аттракционов не оказалось основных инструкций по обслуживанию. На некоторых объектах электрощиты оставались доступными для посторонних, а у «Солнышка» не было предусмотренного рабочего места. Не обошлось без нарушений и на детской площадке: там не было покрытия, которое должно смягчать удар при падении, а регулярное обслуживание не обеспечивалось.

При этом сам «Зиг-Заг» был зарегистрирован, прошёл техническое обследование и работал на основании договора, заключённого после открытого аукциона.

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Ранее шестилетний мальчик скончался после падения с высоты в парке аттракционов, расположенном в одном из торговых центров Иванова. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, мальчик забрался по фасаду одной из горок наверх, после чего сорвался и упал. Ребёнка с полученными травмами доставили в больницу, однако мальчик скончался. На месте происшествия проведён осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Тимур Хингеев
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