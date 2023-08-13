Саудовская Аравия впервые назначила посла в Палестине

Глава дипломатической миссии Саудовской Аравии в Иордании Наиф ас-Судейри назначен послом по совместительству в Палестине. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел королевства, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter). Ас-Судейри стал первым послом Саудовской Аравии в Палестине.

В МИД сообщили, что посол хранителя двух святынь (саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда) вручил советнику президента Палестины по дипломатическим вопросам Маджди аль-Халиди верительные грамоты. Помимо того, что ас-Судейри был назначен послом по совместительству в Палестине, также он стал генеральным консулом в Иерусалиме.