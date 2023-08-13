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12 августа, 23:02

Саудовская Аравия впервые назначила посла в Палестине

МИД Саудовской Аравии: Наиф ас-Судейри стал первым послом в Палестине

Глава дипломатической миссии Саудовской Аравии в Иордании Наиф ас-Судейри назначен послом по совместительству в Палестине. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел королевства, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter). Ас-Судейри стал первым послом Саудовской Аравии в Палестине.

В МИД сообщили, что посол хранителя двух святынь (саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда) вручил советнику президента Палестины по дипломатическим вопросам Маджди аль-Халиди верительные грамоты. Помимо того, что ас-Судейри был назначен послом по совместительству в Палестине, также он стал генеральным консулом в Иерусалиме.

Власти Палестины прекратили все контакты с Израилем из-за операции в Дженине

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Ранее Лайф сообщал, что Саудовская Аравия и Иран договорились о нормализации отношений и о том, что не будут воевать друг с другом.

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Pixabay

Кузьма Спирин
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