Лояльных к России харьковских военкомов заменят прибывшими с Западной Украины
РИА "Новости": В Харьков направят военкомов и опергруппы с Западной Украины
В Харьков для проведения мобилизации направят военкомов и опергруппы с Западной Украины, пишут РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.
"По данным, полученным от высокопоставленного военнослужащего ВСУ, в город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины", — рассказал он.
Как отметил источник, на подобное киевский режим заставила пойти лояльность харьковских военкомов к России и вытекающая из этого неспособность выполнить обязанности по мобилизации. Кроме того, местные военкоматы не делятся с украинской верхушкой своими коррупционными доходами.
В такой ситуации, по мнению Киева, уроженцам запада страны необходимо действовать безжалостно по отношению к населению Восточной Украины. Собеседник агентства отметил, что в первую очередь от их действий пострадает мирное население.
Напомним, в июле глава Национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил о начале проверки в отношении военкомов и их близких. Позднее президент страны Владимир Зеленский назвал результаты неутешительными, а на днях и вовсе уволил всех военкомов, сославшись на взяточничество в их рядах. По словам лидера Незалежной, на эти места назначат вернувшихся с фронта бойцов.
Zuma / TASS