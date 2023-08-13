В Харьков для проведения мобилизации направят военкомов и опергруппы с Западной Украины, пишут РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.

"По данным, полученным от высокопоставленного военнослужащего ВСУ, в город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины", — рассказал он.

Как отметил источник, на подобное киевский режим заставила пойти лояльность харьковских военкомов к России и вытекающая из этого неспособность выполнить обязанности по мобилизации. Кроме того, местные военкоматы не делятся с украинской верхушкой своими коррупционными доходами.

В такой ситуации, по мнению Киева, уроженцам запада страны необходимо действовать безжалостно по отношению к населению Восточной Украины. Собеседник агентства отметил, что в первую очередь от их действий пострадает мирное население.