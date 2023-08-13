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Регион
Опубликовано 13 августа 2023, 09:21
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Украинские военные разрушили штаб гумпомощи в Херсонской области

Администрация Алёшек сообщила об уничтожении штаба гумпомощи в ходе обстрела ВСУ

Повреждённый в результате удара ВСУ штаб гуманитарной помощи в Алёшках © t.me / Администрация Алёшкинского муниципального округа

Повреждённый в результате удара ВСУ штаб гуманитарной помощи в Алёшках © t.me / Администрация Алёшкинского муниципального округа

Вооружённые силы Украины сегодня рано утром обстреляли город Алёшки Херсонской области. Один из выпущенных по населённому пункту снарядов угодил в штаб гуманитарной помощи, сообщила администрация муниципального округа.

"Разрушен штаб гуманитарной помощи в г. Алёшки. К счастью, пострадавших нет", — уточнили местные власти в Telegram.

По их сведениям, удар наносился крупнокалиберным снарядом со стороны группировки украинских военных, находящейся на правом берегу Днепра.

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Напомним, что за последние месяцы украинские военные нарастили интенсивность ударов по Алёшкам. В результате обстрела города 31 июля несовместимые с жизнью травмы получил местный житель. За неделю до этого под град из артиллерийских снарядов угодила и бригада скорой помощи.

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Илья Пушкарев
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