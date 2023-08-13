Украинские военные разрушили штаб гумпомощи в Херсонской области

Вооружённые силы Украины сегодня рано утром обстреляли город Алёшки Херсонской области. Один из выпущенных по населённому пункту снарядов угодил в штаб гуманитарной помощи, сообщила администрация муниципального округа.

"Разрушен штаб гуманитарной помощи в г. Алёшки. К счастью, пострадавших нет", — уточнили местные власти в Telegram.

По их сведениям, удар наносился крупнокалиберным снарядом со стороны группировки украинских военных, находящейся на правом берегу Днепра.