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Регион
Опубликовано 13 августа 2023, 10:47
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Атака ВСУ на Работино при поддержке танков захлебнулась

Рогов: Российские войска отразили массированную атаку ВСУ на Работино

Вооружённые силы Украины в воскресенье утром организовали атаку в направлении населённого пункта Работино Запорожской области. Однако попытка противника продвинуться вперёд была остановлена ВС РФ, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В интервью ТАСС он уточнил, что боевики киевского режима планировали прорвать линию обороны силами роты пехотинцев и нескольких единиц бронетехники. Ожесточённые столкновения на этом участке фиксируются регулярно, добавил собеседник издания.

"Поутру сунулись, около 10:00, до пяти единиц тяжёлой бронетехники и до роты пехоты, 70–80 человек. Эту атаку утром отбили под Работино", — подчеркнул Рогов.

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Ранее Лайф сообщал, что Украина начала бросать на штурм села Работино свои резервы. Однако попытки ВСУ установить контроль над населённым пунктом раз за разом оборачиваются неудачами. Так, в ходе последних атак националисты потеряли пять танков.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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