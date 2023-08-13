Вооружённые силы Украины в воскресенье утром организовали атаку в направлении населённого пункта Работино Запорожской области. Однако попытка противника продвинуться вперёд была остановлена ВС РФ, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В интервью ТАСС он уточнил, что боевики киевского режима планировали прорвать линию обороны силами роты пехотинцев и нескольких единиц бронетехники. Ожесточённые столкновения на этом участке фиксируются регулярно, добавил собеседник издания.

"Поутру сунулись, около 10:00, до пяти единиц тяжёлой бронетехники и до роты пехоты, 70–80 человек. Эту атаку утром отбили под Работино", — подчеркнул Рогов.