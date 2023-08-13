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13 августа, 10:43

МЧС предупредило, что есть угроза распространения огня на складе в Раменском

Огонь, охвативший склад с удобрениями в подмосковном Раменском, может перекинуться на соседний ангар. Об этом рассказали в МЧС России, отметив, что тушением занимаются более 70 пожарных, привлечено 26 единиц техники.

Горит склад в Раменском. Видео © t.me / МЧС России

"Существует угроза распространения огня на соседний склад. Мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения допустимых концентраций вредных веществ", указано в тексте.

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Напомним, сегодня около полудня загорелся склад с удобрениями, расположенный на четвёртом километре Донинского шоссе в подмосковном Раменском. Предварительно, возгорание началось из-за нарушения противопожарных требований при производстве сварочных работ.

Обложка ©

МЧС России

Татьяна Миссуми
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