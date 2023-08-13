МЧС предупредило, что есть угроза распространения огня на складе в Раменском
Огонь, охвативший склад с удобрениями в подмосковном Раменском, может перекинуться на соседний ангар. Об этом рассказали в МЧС России, отметив, что тушением занимаются более 70 пожарных, привлечено 26 единиц техники.
Горит склад в Раменском. Видео © t.me / МЧС России
"Существует угроза распространения огня на соседний склад. Мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения допустимых концентраций вредных веществ", — указано в тексте.
Напомним, сегодня около полудня загорелся склад с удобрениями, расположенный на четвёртом километре Донинского шоссе в подмосковном Раменском. Предварительно, возгорание началось из-за нарушения противопожарных требований при производстве сварочных работ.