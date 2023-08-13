Регион

Уведомления отключены

13 августа, 10:57

Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл службу в Киево-Печерской лавре

<p>Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре. Обложка © <a href="https://t.me/upc_news/18925" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Українська Православна Церква"</p>

Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре. Обложка © Telegram / "Українська Православна Церква"

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провёл литургию в храме преподобного Агапита Киево-Печерской лавры, сообщили в пресс-службе канонической Украинской православной церкви.

"Блаженнейший митрополит Онуфрий возглавил божественную литургию в Киево-Печерской лавре. Предстоятель совершил богослужение в храме во имя преподобного Агапита Печерского", говорится в опубликованном сообщении.

Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл службу в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram / "Українська Православна Церква"

Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл службу в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram / "Українська Православна Церква"

В Запорожье раскрыли новое прозвище Зеленского после гонений на УПЦ

В Запорожье раскрыли новое прозвище Зеленского после гонений на УПЦ

Напомним, на Украине обострилась борьба с канонической Украинской православной церковью: раскольники из Православной церкви Украины преследуют прихожан, захватывают храмы, а власти оказывают давление на священнослужителей. Недавно врио главы заповедника на территории Киево-Печерской лавры пригрозил разгонять верующих из шланга с водой, а сегодня неизвестный вандал ударил камнем икону Спасителя в храме Агапита.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Религия
  • упц
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров