Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл службу в Киево-Печерской лавре

"Блаженнейший митрополит Онуфрий возглавил божественную литургию в Киево-Печерской лавре. Предстоятель совершил богослужение в храме во имя преподобного Агапита Печерского", — говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, на Украине обострилась борьба с канонической Украинской православной церковью: раскольники из Православной церкви Украины преследуют прихожан, захватывают храмы, а власти оказывают давление на священнослужителей. Недавно врио главы заповедника на территории Киево-Печерской лавры пригрозил разгонять верующих из шланга с водой, а сегодня неизвестный вандал ударил камнем икону Спасителя в храме Агапита.