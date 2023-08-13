Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл службу в Киево-Печерской лавре
Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре. Обложка © Telegram / "Українська Православна Церква"
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провёл литургию в храме преподобного Агапита Киево-Печерской лавры, сообщили в пресс-службе канонической Украинской православной церкви.
"Блаженнейший митрополит Онуфрий возглавил божественную литургию в Киево-Печерской лавре. Предстоятель совершил богослужение в храме во имя преподобного Агапита Печерского", — говорится в опубликованном сообщении.
Предстоятель УПЦ Онуфрий провёл службу в Киево-Печерской лавре. Фото © Telegram / "Українська Православна Церква"
Напомним, на Украине обострилась борьба с канонической Украинской православной церковью: раскольники из Православной церкви Украины преследуют прихожан, захватывают храмы, а власти оказывают давление на священнослужителей. Недавно врио главы заповедника на территории Киево-Печерской лавры пригрозил разгонять верующих из шланга с водой, а сегодня неизвестный вандал ударил камнем икону Спасителя в храме Агапита.