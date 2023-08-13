Украинцы с двумя внуками погибли страшной смертью в Австрии
Украинская семья с двумя детьми погибла при падении автобуса с моста в Австрии
В Австрии микроавтобус с пассажирами упал с моста. При падении погибло четыре человека, из них двое детей. О происшествии сообщило издание Der Standard.
"Микроавтобус перевернулся, а затем упал с моста на грунтовую дорогу", — сказано в материале.
Трагическая авария случилась 12 августа на шоссе А5 близ коммуны Гавайнсталь. Предварительная версия такова: водитель автобуса заснул во время движения. В машине было семь человек, трое из них дети. Четверо погибли от полученных в аварии увечий.
Журналистам удалось выяснить, что погибшие были семьёй с Украины: двое пожилых супругов вместе с внуками. У них был вид на жительство в Польше, регистрационные номера упавшего с моста автобуса тоже были польскими.
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