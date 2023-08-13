Украинцы с двумя внуками погибли страшной смертью в Австрии

В Австрии микроавтобус с пассажирами упал с моста. При падении погибло четыре человека, из них двое детей. О происшествии сообщило издание Der Standard.

"Микроавтобус перевернулся, а затем упал с моста на грунтовую дорогу", — сказано в материале.

Трагическая авария случилась 12 августа на шоссе А5 близ коммуны Гавайнсталь. Предварительная версия такова: водитель автобуса заснул во время движения. В машине было семь человек, трое из них дети. Четверо погибли от полученных в аварии увечий.