Расстройства личности и депрессия: Перечислены психические "побочки" пластических операций

Изменение внешнего вида при помощи возможностей пластической хирургии нередко приводит к ухудшению психического состояния человека. Зачастую пациенты ложатся под нож, ожидая нереалистичных результатов. Некоторые же и вовсе не готовы к тяжёлому восстановлению после операции, сообщил портал healthnews.

По данным издания, вмешательство в природную красоту может не только обострить существующие заболевания психики, но и вызвать новые. К группе риска относятся пациенты с депрессией, а также обсессивно-компульсивным или дисморфическим расстройствами личности. Последний недуг свойственен тем, кто постоянно переживает о своём внешнем виде.