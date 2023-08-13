Расстройства личности и депрессия: Перечислены психические "побочки" пластических операций
Healthnews: Пластические операции могут вызывать депрессию и тревогу
Изменение внешнего вида при помощи возможностей пластической хирургии нередко приводит к ухудшению психического состояния человека. Зачастую пациенты ложатся под нож, ожидая нереалистичных результатов. Некоторые же и вовсе не готовы к тяжёлому восстановлению после операции, сообщил портал healthnews.
По данным издания, вмешательство в природную красоту может не только обострить существующие заболевания психики, но и вызвать новые. К группе риска относятся пациенты с депрессией, а также обсессивно-компульсивным или дисморфическим расстройствами личности. Последний недуг свойственен тем, кто постоянно переживает о своём внешнем виде.
Возникновение негативных эмоций после операции говорит о необходимости срочно обратиться к психологу. Врач определит причину депрессии и поможет избавиться от неё.
Ранее Лайф перечислил пластические операции, которые чаще всего делают женщины после 40 лет. Некоторые из них пользуются высокой популярностью и у мужчин.