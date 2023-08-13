ЦСКА дожал "Сочи" в большинстве, вырвав победу в концовке
ЦСКА в большинстве обыграл "Сочи" в Москве со счётом 3:1
Игроки ЦСКА в матче с "Сочи". Обложка © t.me / ПФК ЦСКА
ЦСКА одолел "Сочи" в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Москве на стадионе "ВЭБ-арена" и завершилась со счётом 3:1.
Первый тайм прошёл без голов, а на 48-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Марсело Алвеса. Хозяева реализовали преимущество уже через пять минут, когда мяч в свои ворота срезал Лука Джорджевич. Сочинцам удалось отыграться на 77-й — гол на счету полузащитника Мигела Силвейры. Но в концовке москвичи всё же дожали соперника: на 89-й минуте Антон Заболотный вывел хозяев вперёд, а уже в компенсированное время дальним точным ударом Михаил Рядно установил окончательный счёт.
Армейцы набрали девять очков и занимают третье место в турнирной таблице, сочинцы с тремя баллами расположились на 11-м месте.
На этой неделе ЦСКА уступил в домашнем кубковом матче воронежскому "Факелу". Несмотря на результат, московский клуб остался лидером группы А с тремя очками. В этом же квартете выступает и "Сочи".