ЦСКА дожал "Сочи" в большинстве, вырвав победу в концовке

Первый тайм прошёл без голов, а на 48-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Марсело Алвеса. Хозяева реализовали преимущество уже через пять минут, когда мяч в свои ворота срезал Лука Джорджевич. Сочинцам удалось отыграться на 77-й — гол на счету полузащитника Мигела Силвейры. Но в концовке москвичи всё же дожали соперника: на 89-й минуте Антон Заболотный вывел хозяев вперёд, а уже в компенсированное время дальним точным ударом Михаил Рядно установил окончательный счёт.