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13 августа, 22:23

Футболист ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника в матче с "Сочи"

<p>Кирилл Глебов, получивший травму в игре с "Сочи". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/pfccskamoscow/15036" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК ЦСКА</a></p>

Кирилл Глебов, получивший травму в игре с "Сочи". Обложка © t.me / ПФК ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов, получивший травму в ходе матча с "Сочи" в 4-м туре РПЛ, избежал перелома позвоночника. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

В больнице футболисту выполнили КТ и УЗИ малого таза и брюшной полости. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей команды.

"Он был полностью обследован и, к счастью, избежал перелома позвоночника", — сказано в записи.

ЦСКА дожал "Сочи" в большинстве, вырвав победу в концовке

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Глебов получил повреждение в первом тайме и был заменён в перерыве. После матча его на носилках доставили к машине скорой помощи и увезли в больницу. Главный тренер армейцев Владимир Федотов говорил, что игроку попали в нервное сплетение в районе позвоночника и у него не двигалась нога.

Ранее Лайф писал, что футболист "Локомотива" Константин Марадишвили получил гражданство Грузии. Теперь он ожидает одобрения Международной федерации футбола (FIFA), чтобы начать выступать за грузинскую национальную сборную.

Артур Лапсаков
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