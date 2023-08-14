Футболист ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника в матче с "Сочи"

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов, получивший травму в ходе матча с "Сочи" в 4-м туре РПЛ, избежал перелома позвоночника. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

В больнице футболисту выполнили КТ и УЗИ малого таза и брюшной полости. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей команды.

"Он был полностью обследован и, к счастью, избежал перелома позвоночника", — сказано в записи.

Глебов получил повреждение в первом тайме и был заменён в перерыве. После матча его на носилках доставили к машине скорой помощи и увезли в больницу. Главный тренер армейцев Владимир Федотов говорил, что игроку попали в нервное сплетение в районе позвоночника и у него не двигалась нога.