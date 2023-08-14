Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского беспилотника на Белгород

Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского беспилотника на многоэтажный дом по улице Есенина в Белгороде. Об этом сообщил исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов. По его словам, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, вскоре её направят в операционную.