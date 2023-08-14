Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского беспилотника на Белгород
Один из пострадавших при атаке беспилотника автомобилей. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского беспилотника на многоэтажный дом по улице Есенина в Белгороде. Об этом сообщил исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов. По его словам, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, вскоре её направят в операционную.
"Факт наличия девочки я подтверждаю, но по диагнозу не могу вам предоставить [информацию]", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".
Напомним, вчера, 13 августа, жители Белгорода услышали взрыв в одном из многоэтажных домов по улице Есенина. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, детонация повредила пять квартир, фасад здания и 16 припаркованных внизу автомобилей. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.