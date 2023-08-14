Регион

Уведомления отключены

14 августа, 08:08

Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского беспилотника на Белгород

<p>Один из пострадавших при атаке беспилотника автомобилей. Фото © <a href="https://t.me/vvgladkov/3279" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Настоящий Гладков"</p>

Один из пострадавших при атаке беспилотника автомобилей. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского беспилотника на многоэтажный дом по улице Есенина в Белгороде. Об этом сообщил исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов. По его словам, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, вскоре её направят в операционную.

"Факт наличия девочки я подтверждаю, но по диагнозу не могу вам предоставить [информацию]", сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".

Повреждены многоэтажка и 15 машин: Причиной взрыва в Белгороде стала атака БПЛА

Повреждены многоэтажка и 15 машин: Причиной взрыва в Белгороде стала атака БПЛА

Напомним, вчера, 13 августа, жители Белгорода услышали взрыв в одном из многоэтажных домов по улице Есенина. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, детонация повредила пять квартир, фасад здания и 16 припаркованных внизу автомобилей. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров