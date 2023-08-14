Имя Гагарина убрали с вывески планетария на Украине, но оставили серп с молотом

С фасада здания харьковского планетария убрали имя первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает телеграм-канал "Деколонизация. Украина".

Имя Юрия Гагарина убрали из названия планетария в Харькове. Обложка © t.me / Деколонізація. Україна

"В Харькове демонтирована надпись "имени Гагарина" с фасада здания планетария. Но серп и молот ещё остались", — говорится в сообщении.

Планетарий был открыт в 1957 году, а название в честь Гагарина получил после его полёта в космос. Как следует из информации на официальном сайте, сейчас он называется музей-планетарий "Харьков космический".