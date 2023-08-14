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14 августа, 10:04

"Земля тряслась": Дрейфующая морская мина взорвалась у пирса отеля в Румынии

На румынском курорте Костинешть взорвалась вынесенная на берег морская мина

На румынском курорте Костинешть взорвалась, предположительно, вынесенная на берег морская мина. Хлопок произошёл у пирса в районе отеля Forum, пострадавших нет. Министерство нацобороны на данный момент проверяет информацию о ещё одной дрейфующей неподалёку мине.

Последствия взрыва, предположительно, мины в Румынии. Видео © Telegram / "Политика страны"

На кадрах с места события видно, что по пирсу разбросаны осколки объекта. Там работают спасатели, сапёры и представители экстренных служб. На уничтожение второй мины в случае подтверждения сведений намерена выдвинуться группа водолазов.

"Земля тряслась. Сначала, когда я услышал стук и увидел густой дым, я подумал, что в отеле взорвалась бутылка. Все были напуганы, никто не знал, что произошло", — рассказал Digi 24 турист, ставший свидетелем ЧП.

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Обнаруженная в центре Краснодара противотанковая мина оказалась учебной

Напомним, 6 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об обнаружении в акватории города морской мины. Однако позже оказалось, что тревога была ложной.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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