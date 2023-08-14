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14 августа, 13:10

Бета-версия "VK Видео" стала доступна на iOS

Бета-версия "VK Видео" теперь доступна на iOS, до этого пользователи Android могли скачать приложение только на платформах Google Play и RuStore. О нововведении сообщили в самой компании.

"В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения будут совершенствоваться с учётом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы", — добавили в VK, уточнив, что полноценный запуск начнётся ближайшей осенью.

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Напомним, в ноябре 2021 года соцсеть "ВКонтакте" представила видеовитрину для "VK Видео" с интеллектуальными технологиями поиска. Разработчики наполнили её широкой библиотекой роликов. А в мае этого года бета-версия мобильного приложения "VK Видео" появилась в Google Play и RuStore.

Обложка ©

Vk / "ВКонтакте"

Татьяна Миссуми
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