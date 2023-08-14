Бета-версия "VK Видео" стала доступна на iOS
Бета-версия "VK Видео" теперь доступна на iOS, до этого пользователи Android могли скачать приложение только на платформах Google Play и RuStore. О нововведении сообщили в самой компании.
"В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения будут совершенствоваться с учётом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы", — добавили в VK, уточнив, что полноценный запуск начнётся ближайшей осенью.
Напомним, в ноябре 2021 года соцсеть "ВКонтакте" представила видеовитрину для "VK Видео" с интеллектуальными технологиями поиска. Разработчики наполнили её широкой библиотекой роликов. А в мае этого года бета-версия мобильного приложения "VK Видео" появилась в Google Play и RuStore.
Vk / "ВКонтакте"