Продаёт раков и пляшет: "Клон Зеленского" из Неаполя стал звездой соцсетей
Похожий на Зеленского итальянец появился в Неаполе и начал карьеру юмориста
В Неаполе объявился человек, очень похожий на президента Украины Владимира Зеленского, он ведёт страницу в Tik-Tok, на которую уже подписано свыше миллиона пользователей.
В Неаполе живёт мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского. Видео © Tik-Tok / gigipescheria
Джиджи Пешери работает продавцом морепродуктов, но грезит славой актёра. Он выкладывает короткие ролики, где комически обыгрывает бытовые ситуации или танцует. Украинские подписчики первыми заметили сходство торговца раками с Зеленским и написали об этом в комментариях.
Затем слава итальянца стала набирать обороты. Его видео завирусились в Сети, а сам "клон Зеленского" подогревает интерес к себе такими же причёской и мимикой, как у украинского лидера.
А вот Макса Комикадзе (КомикадZе), известного пародиями на Зеленского, украинцы не жалуют. Ранее YouTube удалил канал комика и его супруги, на котором был опубликован фильм "Луганск. Противостояние". А в Даркнете и вовсе выложили объявление об убийстве КомикадZе.
Tik-Tok / gigipescheria