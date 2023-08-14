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14 августа, 15:57

Продаёт раков и пляшет: "Клон Зеленского" из Неаполя стал звездой соцсетей

Похожий на Зеленского итальянец появился в Неаполе и начал карьеру юмориста

В Неаполе объявился человек, очень похожий на президента Украины Владимира Зеленского, он ведёт страницу в Tik-Tok, на которую уже подписано свыше миллиона пользователей.

В Неаполе живёт мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского. Видео © Tik-Tok / gigipescheria

Джиджи Пешери работает продавцом морепродуктов, но грезит славой актёра. Он выкладывает короткие ролики, где комически обыгрывает бытовые ситуации или танцует. Украинские подписчики первыми заметили сходство торговца раками с Зеленским и написали об этом в комментариях.

Затем слава итальянца стала набирать обороты. Его видео завирусились в Сети, а сам "клон Зеленского" подогревает интерес к себе такими же причёской и мимикой, как у украинского лидера.

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А вот Макса Комикадзе (КомикадZе), известного пародиями на Зеленского, украинцы не жалуют. Ранее YouTube удалил канал комика и его супруги, на котором был опубликован фильм "Луганск. Противостояние". А в Даркнете и вовсе выложили объявление об убийстве КомикадZе.

Обложка ©

Tik-Tok / gigipescheria

Татьяна Миссуми
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