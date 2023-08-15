Дача Громова в Петербурге превратится в творческое пространство в честь юбилея

В 2023 году дача купца Громова в Санкт-Петербурге празднует 175-летие, по этому случаю в Лопухинском саду 27 августа пройдут театральная постановка, хоровое выступление и необычная выставка. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Организатором фестиваля "ДачаФест" выступил подростково-молодёжный центр "Петроградский" при поддержке администрации Петроградского района. На мероприятии выступят хоровые группы PHOENIX a cappella project, U LIKE и PLUSFIVE, которые представят гостям а капеллы под джазовую музыку.

Кроме того, в пространстве дачи уличный театр "Небесные бродяги" представит постановку под названием "Мастер и Маргарита". Труппа собирается превратить Лопухинский сад в Патриаршие пруды начала ХХ века. Актёры исполнят три главы знаменитого романа писателя Михаила Булгакова.

Также гостям фестиваля откроется выставка "Три строчки, или Живописное хокку". Художники попытались переложить жанр японской поэзии на свои картины. Вход на фестиваль будет свободный, однако нужно регистрация.