7 раз проверить, закрыта ли дверь: Откуда берутся повторяющиеся ритуалы в быту

Многим знакомо это чувство, когда внезапно накатывает тихий ужас от мысли: "А выключил ли я утюг, воду, плиту?" Навязчивый страх незакрытой двери или забытых в замке ключей, приступ паники среди ночи, когда мы подрываемся в поисках паспорта. Это может быть не так безобидно, как вам кажется.

Почему мы неожиданно делаем эти проверки?

Вы можете посмеяться над идеей проверить, заперта ли дверь по семь и тридцать семь раз, но для некоторых это не просто причуда, это пример обсессивно-компульсивного расстройства — сокращённо ОКР. Подобные состояния специалисты называют навязчивыми, потому что давящее и гнетущее чувство может не покидать до тех пор, пока вы в очередной раз не проверите, всё ли в порядке. Это ощущается так, будто ваш разум играет в перетягивание каната с чувствами. Обсессивно-компульсивное расстройство похоже на странного соседа по комнате, который настаивает на том, чтобы квартира была такой же стерильной, как операционная. Самое грустное, что избавиться от этого соседа нельзя, потому что он и есть вы.

А какие симптомы бывают у бытового ОКР, помимо ключей и утюгов?

Все симптомы, указывающие на то, что у вас есть навязчивые состояния и признаки обсессивно-компульсивного расстройства. Фото © Shutterstock

Кто-то боится испачкаться или заразиться чем-то, поэтому постоянно моет руки, не прикасается к предметам в людных местах, шарахается от больных и общественных туалетов, лепит пластыри на каждую маленькую царапину и постоянно гуглит симптомы страшных болезней. Кто-то одержим порядком и симметрией, поэтому часто раскладывает вещи по каким-нибудь категориям, переставляет мебель в квартире, до блеска натирает дом и видит пылинки на любых поверхностях. Другие же просыпаются ночью в поту и начинают искать СНИЛС, проверять, дышит ли дочь и не сбежала ли кошка.

Звоночками могут быть компульсивное переедание (когда вы регулярно наедаетесь до тошноты и боли в желудке), нервный тик, неконтролируемые движения или дёргания, убеждённость в теории заговора, навязчивые мысли о слежке. Такие люди ещё много раз перепроверяют сообщения перед отправкой, паникуют, если кто-то долго не отвечает, часто испытывают чувство вины и стыда. Представляют у себя в голове потенциально опасные ситуации и не могут от них отвязаться. Все эти действия в общем и целом являются признаками обсессивно-компульсивного расстройства.

Откуда появляется ОКР и как развивается это расстройство

Человека тревожит то, что происходит у него на работе, или волнует ситуация в стране, поводы для тревоги растут. Как итог — усиливаются страхи, которые выпрыгивают в фантазии. То есть тревожность перерабатывается в страх внутри фантазии. Опасение невыключенных электроприборов, незакрытой двери, оставленных в замочной скважине ключей или потери документов, личных вещей — всё это укладывается в список страхов, размещённых в ваших мысленных образах. На подобное у человека формируется навязчивое реагирование — ритуал: возвращение домой, проверка для успокоения, включение/выключение света. Его это успокаивает на какое-то время до появления новой тревожной мысли. Каждый находит для себя наиболее комфортный способ успокоиться — от множественных перепроверок себя до невероятных действий, например, прогулки лицом к северо-востоку или постукиванию по дереву. Многие верят, что эти ритуалы помогут избежать беды.

Психологический обман при ОКР

Если вы постоянно будете приглушать тревогу повторяющимися действиями, то попадёте в психологическую ловушку, так как с каждым разом будет казаться, что перепроверки себя работают. Фото © Shutterstock

В этом и состоит уловка мозга: чем больше вы действуете в угоду своим тревогам и эмоциям, тем больше убеждаетесь, что ваши множественные перепроверки работают. Однако их действенность временная, в долгосрочной перспективе уход от своих неприятных и навязчивых состояний напоминает бегство от собственной тени — избавиться от них без самоанализа или помощи специалиста не получится.

Как жить с обсессивно-компульсивным расстройством

Как избавиться от навязчивых мыслей и побороть своё ОКР? Фото © Freepik

Не стоит переживать, если иногда с вами происходят подобные вещи. Но если описанные нами ситуации повторяются чаще одного раза в неделю и имеют высокую остроту переживаний, следует обратиться к специалисту. Особенно, когда выполнение ритуалов кажется для вас вопросом жизни и смерти. Если понимаете, что не можете себя контролировать, постоянно прокручиваете в голове неприятные моменты, умеряете тревогу бессмысленными действиями, ваши переживания выливаются в физическую боль — нужно начать действовать, желательно немедленно.

Для снижения лёгкой степени тревожности подойдёт начать вести активный образ жизни, заниматься спортом, иметь налаженную сеть социальных контактов и большую группу поддержки. При запущенных случаях самостоятельно излечиться практически невозможно, и чем дольше человек откладывает терапию, тем сильнее прогрессирует расстройство. В любом случае лучше обратиться к специалистам. Психиатр назначит медикаментозное лечение, которое будет блокировать излишнюю тревогу, а психолог вместе с вами исследует причины проблемы и поможет с ними справиться.

Три шага, чтобы избавиться от навязчивых мыслей

1. Задайте себе вопрос: что случится, если вы не станете сегодня перепроверять свои действия пять или десять раз, а сделаете это лишь дважды? 2. Выпишите все последствия, которые могут случиться из-за вашей возможной ошибки. Разберитесь, насколько они обоснованы. 3. Подумайте и постарайтесь проследить, какой есть шанс, что именно сейчас вы не перекрыли воду в квартире или не закрыли дверь. Вы попадаете в замкнутый круг: если не перепроверить себя, то не сможете думать ни о чём другом и будете находиться в тревожном состоянии.

Несмотря на страхи, единственный способ вернуть спокойствие — доказать себе, что катастрофы не случаются и что вы способны справиться с этой проблемой. Только сталкиваясь со своими страхами, а не прибегая к привычным "спасательным ритуалам", человек может выйти из замкнутого круга тревоги и волнения.